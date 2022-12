Pujato festejó y ovacionó a Scaloni sin embargo espera y reza por el despertar de Ciro

La Selección Argentina se consagró campeón del mundo tras vencer a Francia por penales que terminó 3 a 3 y desde el pueblo de Scaloni también festejaron el triunfo, sin embargo todo Pujato espera y reza por el despertar de Ciro Franceschetti.

Los clubes de la localidad prepararon la final con pantallas gigantes en sus instalaciones. Desde allí acompañaron al DT oriundo de ese lugar y alentaron a la Scaloneta hasta el último segundo. Lionel Scaloni es un grande y así lo reflejó Daniel Quacquarini en una entrevista realizada por Pujato Nuestro Lugar: “ya es momento de reconocer a Lionel, incluso es momento hasta de festejar porque tenemos a un técnico de nuestra localidad que llevó a la Argentina a la final, dentro de los cuatro técnicos de la historia de la final de un mundial...”.

Vale recordar que Pujato sigue conmovido por la muerte de Agustín Fratini, el joven de 27 años, que perdió la vida el pasado viernes 9 de diciembre, en un accidente de tránsito sobre la Ruta 33, a la altura de la denominada curva del Golf.

Quacquarini también alentó para que este Domingo todo Pujato le haga llegar un saludo a Scaloni e hizo referencia a que si quieren también digo cómo Agustín “y si quieren también digo y me tomo el atrevimiento de hacerlo en forma personal y sé que no se van a enojar porque saben muy bien la relación que yo tenía con Agustín, y hasta él nos pediría que festejemos”, agregó Quacquarini emocionado, al mismo tiempo que recalcó “queda en la sensación, el estado de ánimo de cada uno estar o no estar en ese festejo”.

Ya somos campeones del mundo y toda Argentina grita al unísono semejante triunfo!. Lio Scaloni así lo reflejó en la Conferencia de Prensa posterior al partido: “Les quiero decir a la gente que disfruten, porque es un momento histórico para nosotros, para nuestro país, para éstos chicos y para todos los que quieran jugar para la Selección Argentina, que creo que es la clave de todo...”