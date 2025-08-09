Unión sigue a paso firme en la Primera B de AFA. En la fecha 12 del torneo, el equipo dirigido por Paulo Poccia se impuso 3 a 1 ante Defensores de Belgrano, sumando una nueva victoria que lo consolida como único líder de la tabla.

Los goles tatengues fueron obra de Agustina Marani, Emilse Albornos y Camila Acevedo, quienes sellaron un triunfo clave en la lucha por el ascenso. Con este resultado, Unión alcanzó los 33 puntos y amplió la diferencia a 11 unidades sobre su escolta, Estrella del Sur.

Unión más puntero que nunca: ganó y se afirma en la tabla.

Goles del partido

Tras el encuentro, Emilse Albornos expresó en diálogo con Unión Play:

“En la semana siempre trabajamos pensando en el equipo que nos toca. Ajustamos un par de cosas más y se vio dentro de la cancha, así que también contenta por eso. La verdad que feliz por el gol, pero más que todo por el equipo. Estamos ahí arriba, le sacamos 11 puntos al segundo y seguimos trabajando para eso”.

Lo que viene

La próxima cita será el domingo 10 de agosto a las 17 horas, cuando Unión visite a Aldosivi en Mar del Plata, en el predio del club marplatense. Un nuevo desafío para un plantel que, fecha tras fecha, ratifica su objetivo de hacer historia.