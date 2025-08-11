Vía Paraná / Producción

Reunión de trabajo entre Frigerio y el intendente de Valle María

El gobernador de Entre Ríos y el presidente municipal abordaron el avance de obras, la reactivación de un edificio escolar y un proyecto productivo para la localidad.

El pasado viernes 8 de agosto, en horas del mediodía, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió en Casa de Gobierno al intendente de Valle María, Mario Sokolovsky. El encuentro contó también con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Darío Schneider, y tuvo como eje principal el seguimiento de obras en marcha y la evaluación de nuevos proyectos para la localidad.

Sokolovsky calificó la reunión como “muy positiva”, destacando que se abordaron temas estratégicos para el desarrollo de Valle María. Entre ellos, se trató la situación del edificio destinado a una escuela técnica, cuya obra había sido licitada en la gestión anterior, pero nunca adjudicada. Según informó el presidente municipal, se analizaron alternativas para reactivar el proyecto, con la posibilidad de iniciar el próximo año la construcción de los talleres, financiados de manera conjunta entre el municipio y la provincia.

Otro punto importante de la agenda fue la presentación de un proyecto para sumar valor agregado a la producción local. La propuesta contempla la instalación de una planta de procesamiento en el parque industrial, impulsada bajo un modelo asociativo con productores agropecuarios de la zona. En este sentido, Frigerio manifestó su apoyo, ofreciendo asistencia técnica para avanzar en su implementación.

Finalmente, el intendente resaltó el compromiso del gobernador con el progreso de las comunidades entrerrianas y su intención de “sacar a la provincia adelante”.

