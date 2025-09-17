Los JADAR 2025 dejaron un balance positivo en Santa Fe

Tras seis jornadas de intensa competencia, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025 concluyeron con un saldo ampliamente positivo para la provincia. Con la participación de los 24 distritos y una gran respuesta del público, el evento consolidó a Santa Fe como escenario clave para el deporte de elite en el país.

En diálogo con LT10, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, realizó un balance de la competencia y resaltó la experiencia organizativa:

“Hay gente con mucha capacidad, nos vino bien esta experiencia para tomar el ritmo de trabajo. Si planteamos esto mismo y tenemos respuestas como estas, es lo mejor que podemos lograr. Uno de los puntos importantes para un deportista es la puntualidad, fue neurálgico para que los atletas crean en lo que estábamos haciendo. Para nosotros era una jugada muy importante, creo que lo superamos con creces.”

Condiciones únicas en Santa Fe

Marzo subrayó las características de la Laguna Setúbal como espacio deportivo de excelencia:

“Tenemos un espejo de agua que casi no tiene corriente, que es muy suave. Tampoco tenemos vientos importantes, la laguna es muy buena. No hay lugar en el país que tenga tres plateas para ver los últimos metros finales de una competencia. En algunos lugares se mezcla el deporte con la actividad portuaria, acá eso no pasa.”

El desafío de sostener la excelencia

En cuanto al futuro, el funcionario advirtió sobre la necesidad de mantener el nivel alcanzado:

“La excelencia no tiene techo, tenemos que evaluar todo lo que pudimos poner en la mesa. Lo que nos viene es fortalecer todo el trabajo que hicimos, con la cantidad de gente que trabajamos nos alcanza para los próximos juegos.”

Reconocimiento nacional

Finalmente, Marzo valoró la presencia de Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), quien siguió de cerca la organización del evento:

“Vino sabiendo lo que pasaba, desde Rosario ya le estaban contando cómo veníamos trabajando. Se fue feliz. Intercambiamos muchos mensajes y eran felicitaciones a la ciudad entera, eso es lo importante: cuando como ciudad respondemos a un evento, luego eso se muestra a nivel nacional.”