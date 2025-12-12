La profesora Laura Tarabella fue elegida rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para el período 2026–2030, mientras que la contadora Liliana Dillon fue designada vicerrectora, tras la Asamblea Universitaria realizada este jueves 11 de diciembre en el Paraninfo. Se trata de un hecho histórico para la institución, que por primera vez será conducida por una fórmula integrada íntegramente por mujeres.

Laura Tarabella fue elegida rectora de la UNL para el período 2026–2030

Con esta elección, la UNL inicia su décimo período institucional de gobierno universitario desde el retorno de la democracia. La Asamblea, máximo órgano de gobierno previsto en el Estatuto Universitario, contó con la participación de 247 asambleístas sobre un total de 268.

La sesión fue presidida por el actual rector Enrique Mamarella y el secretario general de la UNL, Adrián Bollati. El recinto estuvo colmado por autoridades universitarias, docentes, estudiantes y público en general, entre quienes se encontraban el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y los ex rectores de la UNL Mario Barletta y Miguel Irigoyen.

Laura Tarabella fue elegida rectora de la UNL para el período 2026–2030

Resultados de la votación

Luego de la exposición de los oradores y oradoras inscriptos, se procedió a la votación. Para el cargo de rectora, Laura Tarabella obtuvo 243 votos sobre 247 emitidos, con 3 votos en blanco y 1 anulado. En tanto, Liliana Dillon fue electa vicerrectora con 242 votos afirmativos y 4 en blanco, sobre un total de 246 votos.

Palabras de la rectora electa

Tras una prolongada ovación, Tarabella y Dillon agradecieron la confianza depositada por la Asamblea. En su discurso, la rectora electa destacó el funcionamiento del cogobierno universitario y los procesos institucionales desarrollados en la UNL.

Laura Tarabella fue elegida rectora de la UNL para el período 2026–2030

“La presencia de dos mujeres en la fórmula rectoral refleja un camino recorrido y el trabajo sostenido de muchas mujeres en la universidad. Estas conquistas se materializan a partir del compromiso de construir una institución más inclusiva, que reconozca las capacidades y respete la diversidad”, expresó Tarabella.

Asimismo, delineó algunos ejes de la próxima gestión, señalando que el período 2026–2030 representa una oportunidad para proyectar a la UNL hacia su segundo siglo de vida institucional, con base en el Estatuto Universitario y el Plan Institucional Estratégico UNL 100+10.

La rectora electa también se refirió al contexto actual que atraviesa la educación superior y el sistema científico, remarcando la necesidad de una gestión eficiente, transparente y participativa para garantizar las funciones sustantivas de la universidad.

Universidad y región

Por su parte, la vicerrectora electa Liliana Dillon sostuvo que la Asamblea “define el rumbo de la universidad para los próximos años” y subrayó el carácter democrático del gobierno universitario.

En su intervención, destacó el rol estratégico de la UNL en el desarrollo regional, su trayectoria en la formación de profesionales, la consolidación de redes científicas y la expansión territorial mediante centros universitarios en distintas localidades de la provincia, así como su vinculación con el sistema productivo y la innovación tecnológica.

Trayectorias académicas

Laura Tarabella es profesora de Geografía, graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Cuenta con una extensa trayectoria en la gestión universitaria y fue decana de la FHUC en los períodos 2018–2022 y 2022–2026. Se desempeñó como secretaria académica de la UNL y participó activamente en ámbitos nacionales vinculados a las políticas universitarias.

Liliana Dillon es Contadora Pública Nacional, magíster en Docencia Universitaria y doctoranda en Ciencias Económicas. Posee más de 30 años de experiencia docente en la UNL y una amplia trayectoria en gestión académica, investigación y extensión. Actualmente integra espacios de articulación académica a nivel nacional en el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Económicas.