Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con el presidente Milei y planteó una agenda de temas estratégicos entre Nación y Provincia

El presidente de la Nación, Javier Milei, inició su visita oficial a Entre Ríos con una reunión institucional junto al gobernador Rogelio Frigerio, en la que abordaron una agenda de temas estratégicos para fortalecer la articulación entre Nación y provincia.

Miguel A. López
6 de octubre de 2025,

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y coordinación, con el objetivo de avanzar en políticas conjuntas que permitan ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso estructural y poner fin a las prácticas de corrupción que marcaron a la Argentina en las últimas décadas.

Durante la reunión, se trataron los principales asuntos de interés para Entre Ríos, entre ellos:

  • El déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, que requiere soluciones estructurales y acuerdos con el Gobierno Nacional.
  • La infraestructura vial, con especial atención a los avances en las rutas nacionales 18 y 12, y a la próxima concesión de la Ruta Nacional 14, clave para el transporte de la producción regional.
  • La actualización de la tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de la provincia en defensa de sus recursos energéticos.
  • El financiamiento de obras de infraestructura mediante fondos provenientes de organismos multilaterales.

Tanto Milei como Frigerio coincidieron en que el esfuerzo que realizan los argentinos y los entrerrianos constituye la base para construir un futuro distinto, sustentado en la transparencia, la responsabilidad fiscal y el desarrollo productivo.

