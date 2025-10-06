Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con el presidente Milei y planteó una agenda de temas estratégicos entre Nación y Provincia

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y coordinación, con el objetivo de avanzar en políticas conjuntas que permitan ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso estructural y poner fin a las prácticas de corrupción que marcaron a la Argentina en las últimas décadas.

Durante la reunión, se trataron los principales asuntos de interés para Entre Ríos, entre ellos:

El déficit de la Caja de Jubilaciones provincial , que requiere soluciones estructurales y acuerdos con el Gobierno Nacional.

La infraestructura vial , con especial atención a los avances en las rutas nacionales 18 y 12 , y a la próxima concesión de la Ruta Nacional 14 , clave para el transporte de la producción regional.

La actualización de la tarifa de Salto Grande , un reclamo histórico de la provincia en defensa de sus recursos energéticos.

El financiamiento de obras de infraestructura mediante fondos provenientes de organismos multilaterales.

Tanto Milei como Frigerio coincidieron en que el esfuerzo que realizan los argentinos y los entrerrianos constituye la base para construir un futuro distinto, sustentado en la transparencia, la responsabilidad fiscal y el desarrollo productivo.