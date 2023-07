Emanuel Gainza: ponen en duda el título de abogado del precandidato a intendente

Luisina Minni, Concejal del oficialismo de Paraná y el precandidato a intendente de Emanuel Gainza tuvieron un cruce vía redes sociales en donde puso en duda el título de universitario de Gainza.

“¿De qué renovación me hablás? Vos sólo has vivido del Estado. Acá en el Honorable Concejo Delibertante nunca te vimos, y en tribunales tampoco. Es más, en Paraná nadie te conoce como abogado. ¿Será que nunca te recibiste?, dijo Minni.

La agencia APFDigital publicó que según información a la que tuvo acceso, el precandidato Gainza no figura el listado de graduados on line https://registrograduados.siu.edu.ar/ y ante estas acusaciones Emanuel Gainza respondió que “estudié 3 años en la UCA Paraná y me recibí de abogado en la UCA Buenos Aires el 9 de Agosto de 2013, rindiendo Internacional Privado como última materia”, expresó contestando la acusación de Luisina Minni.

La agencia APFDigital publicó la respuesta a una consulta pública en donde la cartera nacional informa que “no figura en el Registro Nacional de Graduados” el nombre de Emanuel Gainza con el DNI correspondiente.

El descargo de Gainza

“Hola Luisina Minni, me gustaría aclarar tus afirmaciones. Estudié 3 años en la UCA Paraná y me recibí de abogado en la UCA Buenos Aires el 9 de Agosto de 2013, rindiendo Internacional Privado como última materia. No estoy matriculado porque no ejercí como abogado”, dijo Gainza a la concejal que había puesto en duda su título universitario.

“Vengo de una familia humilde y durante mis años de estudio me esforcé por solventar mis gastos trabajando. Accedí a becas por mi desempeño académico y por mi participación política que me permitieron trabajar en el Congreso, la Legislatura y el Gobierno de la Ciudad de Bs. As”, agregó.

Gainza colación. Foto: web

“Además, me especialicé en solución de conflictos y gestión de equipos en la Universidad de Maryland, Washington (2018). Hablo inglés y alemán fluido, lo que me permitió disertar en congresos internacionales frente a líderes políticos de renombre, como Angela Merkel”, dijo Gainza.

Finalmente Gainza también publicó en Twitter “Espero que esta información aclare tus dudas y podamos continuar el debate basado en propuestas y proyectos, y no centrar la campaña en chicanas que no le suman en nada a los vecinos de Paraná”, dijo el precandidato de Juntos por el Cambio.