Cristina y el peronismo entrerriano repudiaron el voto positivo del senador Edgardo Kueider

Luego de que La Ley Bases se aprobara en la Cámara de Senadores este miércoles el peronismo de Entre Ríos reaccinó ante lo que ellos llaman “un arreglo circunstancial, por recursos o cargos” de parte del Senador por Entre Ríos Edgardo Kueider.

“Desde la bicameral del Partido Justicialista de Entre Ríos afirmaron que la Ley Bases “remata nuestras riquesas naturales, nuestra energía y que apunta a la destrucción del estado de bienestar que es una de las mayores conquistas del pueblo argentino”.

Desde este comunicado acusan al Senador Kueider de tener motivos personales y no partidarios e ideológicos y no ser solidario con “todos los habitantes de la Patria, que de una u otra manera, verán afectadas negativamente sus vidas con la implementación de esta ley”.

Complice de Frigerio

Segun el peronismo entrerriano ven en la figura de Kueider a un “complice“ del gobernador Rogelio Frigerio “que salió a buscar los votos para la aprobación que, a los verdaderos intereses de las y los entrerrianos”.

En el mismo sentido Blanca Osuna, ex intendenta de Paraná y actual Diputada Nacional que se refirió diciendo que el senador “es cómplice de la falta de medicamentos, del corte al Fonid, de retener alimentos, del aumento de gas y luz, del desfinanciamiento de la educación, del despojo de soberanía. Su voto avala el violento daño que infringe Milei”.

La ex presidenta Cristina Kirchner replicó un posteo en donde se lamentan del voto de Kueider que afirma “Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras Stefania Cora (Entre Ríos) y Ana Almirón (Corrientes) no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”.