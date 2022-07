Luis Ellerman: Médico Psiquiatra. Ex Psiquiatra del Centro Studi e Ricerche per la Salute Mentale di Trieste (Italia). Ex director del Hospital Neuropsiquiátrico Liniers (Rosario del Tala). Ex coordinador de psicólogos y psiquiatras del Poder Judicial de Entre Ríos. Ex Presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Miembro Internacional de la American Psyquiatric Association. Miembro de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, de la International Academy of Law and Mental Health, y de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Senior Member of the Educational Liaisons Networks de la Asociación Mundial de Psiquiatría.