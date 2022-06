Ernesto A. (49), conocido enfermero que se desempeña en el ámbito de la Salud Pública y en el sector privado de Oberá, fue detenido acusado de lesiones agravadas por violencia de género contra su ex esposa.

El hecho se habría registrado en horas de la noche, alrededor de las 20:30 en el barrio Villa Svea, a siete cuadras del Hospital Samic. La denunciante relató que su ex, un hombre de gran contextura física, no tuvo problemas para forzarla a subir al auto.

“Ni le importó que tengo dos cirugías de cervical con implantes. Cuando quise activar el botón antipánico me sacó el celular. Fuimos por la autovía con la puerta del auto abierta y en un momento me quiso tirar, pero me agarré por la ropa de él. Luché porque no podía respirar más, no sé de dónde saqué tanta fuerza”, reconoció.

Llegando a la altura del Hospital la mujer alcanzó a manotear y sacar la llave y el Ford Focus se detuvo, mientras sus gritos alertaron a varios transeúntes y personas que estaban en los comercios de la zona. “Se acercó un chico que vio lo que pasaba y empezó a pedir ayuda. Vino más gente y un policía de civil que me ayudó y me contuvo” indicó.

“Enseguida llegó un móvil de la Seccional Tercera, que está frente al Hospital, y un policía me dijo que también me iban a detener por incumplir la restricción de acercamiento. Ahí la gente empezó a reclamar y me dejaron”.

La denunciante además afirmó que por su profesión, su ex tiene muchos contactos con la Policía. “El médico policial que me atendió a mí es amigo de él, compañero de trabajo en el hospital. No se acercó para revisarme ni me pidió que me saque la ropa. Me pidió que le cuente lo que tenía, nomás. Al otro día fui a un médico particular para que me haga un certificado como corresponde”.

Preventivamente, la causa contra el enfermero fue caratulada como lesiones agravadas por violencia de género, aunque con el avance de la investigación podría derivar en homicidio en grado de tentativa, confió un vocero del caso. El expediente está a cargo del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

El denunciado está el Hospital Samic de Oberá con custodia policial por un supuesto cuadro de hipertensión.

Fuente: El Territorio