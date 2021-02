Tras cuatro días de paro en reclamo del pago de salarios por parte de los choferes de la empresa Capital del Monte que brinda servicio de transporte urbano en Oberá, volvieron a circular los colectivos por las calles y paradas del municipio. Los trabajadores decidieron dar fin a la medida de fuerza luego de la reunión de la Comisión de Transporte realizada en la mañana de este viernes.

Desde la empresa explicaron que el pago de los salarios no se efectivizó dado que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial adeudan subsidios por servicios prestados. “Lo que se está debiendo el sueldo de enero que por ley venció el 5 de febrero. Hoy es 12 por lo que hace una semana no se pagó, la empresa no tiene más deudas atrasadas que esas”, explicó el Contador de la empresa Rubén Obermann en entrevista con un medio local, quien presentó la documentación de los importes de los subsidios a la Comisión de Transporte del municipio.

Esta mañana en la reunión de comisión convocada por el presidente del cuerpo legislativo Santiago Marrodán, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal realizaron las gestiones necesarias para que los fondos de los subsidios se depositen a la empresa.

Participaron de la reunión el Director de Inspección General y Tránsito Guillermo Correa, los Concejales integrantes de la Comisión de Transporte, la Defensora del Pueblo Patricia Nittmann, el titular de la empresa Ernesto Kubski y el Contador Rubén Obermann.

Según explicó el contador de la empresa, la situación económica no solo se dio por la falta de pago de los subsidios, sino que también incrementaron los costos de los insumos y Oberá tiene un atraso en el precio de las tarifas de un cien por ciento “Venimos con un cuadro tarifario de agosto del año 2019, la última vez que el Concejo Deliberante autorizó un aumento de $2 fue en agosto del 2019 y hoy le demostramos a los integrantes de la Comisión que los insumos aumentaron por ejemplo los combustibles en un 80%, los neumáticos en un 100%, los sueldos en un 58%”, indicó