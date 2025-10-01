Santa Ana: investigan la “muerte dudosa” de un niño de 8 años.

Un hecho conmociona a la localidad de Santa Ana: un niño de 8 años, identificado como Erik Benjamín Bogado, murió el lunes por la noche luego de descompensarse en su domicilio del barrio Martín Chico.

El menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro de Posadas, pero ingresó sin signos vitales y no pudo ser reanimado.

Ante las circunstancias, la Justicia caratuló el caso como “muerte dudosa” y dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Además, se ordenaron pericias en la vivienda del menor con el fin de descartar la posibilidad de una intervención externa.

El procedimiento judicial se mantiene abierto mientras continúan las investigaciones, en un marco donde las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la muerte del niño.