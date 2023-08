San Vicente: encuentran a un bebé recién nacido dentro de una letrina.

El último fin de semana, las autoridades dieron a conocer el hallazgo de un bebé recién nacido dentro de una letrina de una vivienda de San Vicente.

Según indicaron los médicos, la criatura se encontraba en estado delicado en el Samic de Oberá, mientras que su madre, una adolescente de 17 años se encuentra internada en el Hospital Materno Neonatal de Posadas.

Las fuentes médicas también han desmentido los rumores de un aborto, confirmando que se trató de un parto.

Héctor González, director del Hospital Samic de Oberá, precisó que la criatura se encuentran bajo un esquema triple de antibióticos y le suministraron la antitetánica. “El bebé estuvo doce horas en la letrina, que esté vivo es un milagro”, subrayó el galeno.

Afortunadamente, elniño está evolucionando, según indicó González quien precisó que las primeras 24 horas estuvo en ayuna, pero el domingo empezó a alimentarse.

Por otro lado, la familia materna se turnan para acompañar al recién nacido y tendrían intención en hacerse cargo de él.

De acuerdo a lo que se reconstruyó hasta el momento, el hallazgo del bebé fue hecho el pasado sábado por un hombre de 63 años, quien sería el padre de la adolescente, el cual le manifestó a la policía que su hija menor de edad, estaba embarazada y se descompensó el viernes, por lo que tuvo que ser trasladada e internada en Posadas para recibir atención médica.

El lapso de tiempo transcurrido entre que la menor fue hallaba desvanecida y posterior el rescate del bebé rondó las doce horas, tiempo en que el pequeño permaneció en la letrina. “Está sin distrés, sin dificultad respiratoria; tenía un poco hinchadas las manos y los pies, y las conjuntivas también inflamadas. Es un bebé a término y en peso adecuado”, precisaron desde el Samic.

Asimismo, remarcaron que “estuvo doce horas en el pozo; doce horas sin ingesta, pero no estaba hipoglucémico. Aparentemente, la mamá cortó el cordón. No sabemos cómo no se desangró” agregaron.

Fuente: El Territorio