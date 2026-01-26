Oberá: detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja y a su hija adolescente.

Un hombre fue detenido acusado de haber agredido físicamente a su pareja y a la hija adolescente de la mujer, tras un violento episodio denunciado ante la Policía.

Según consta en la denuncia, una mujer de 29 años relató que mantuvo una discusión con su pareja, identificado como Mario A., durante la cual fue golpeada. En ese mismo contexto, el acusado también habría agredido a la hija de la denunciante, una adolescente de 14 años, para luego darse a la fuga.

La menor fue examinada por el médico policial, quien constató una lesión cortante superficial de aproximadamente 2,5 centímetros en el pómulo derecho, además de edema en la zona, lo que confirmó la agresión denunciada.

Ante la gravedad del hecho, y con apoyo de distintas dependencias y divisiones especiales, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar y detener al presunto agresor.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y se informó que cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad, además de encontrarse vinculado a un hecho de robo reciente. La investigación continúa en el marco de la causa correspondiente.