Investigan un homicidio en Jardín América: hallaron muerto a un hombre de 73 años.

La Policía de Misiones investiga un crimen ocurrido en el barrio San Martín de Jardín América, donde fue hallado sin vida Pedro González Ávalos, de 73 años. El cuerpo presentaba heridas de gravedad y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según las primeras pericias, el hombre tenía una lesión cortante en la zona abdominal con evisceración y otra herida similar en el cuero cabelludo. Los estudios forenses buscan precisar la causa exacta del deceso y el tiempo de muerte, aunque se estima que habría ocurrido al menos 48 horas antes del hallazgo.

La investigación está a cargo de la Unidad Regional IX, que desplegó un operativo con análisis de cámaras de seguridad y otras pesquisas para dar con el o los responsables del homicidio.