Dos jóvenes detenidos por el crimen de un jubilado en Jardín América.

La investigación por el crimen de Pedro González Ávalos, un jubilado de 73 años encontrado sin vida en su casa del barrio San Martín, avanza con la detención de dos sospechosos.

Se trata de un adolescente de 15 años y un joven de 20, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras ser demorados por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IX.

Los allanamientos realizados el miércoles en distintas viviendas de la zona, por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, arrojaron resultados negativos en cuanto a elementos vinculados al hecho. Sin embargo, la principal hipótesis sostiene que los agresores habrían robado pertenencias de la víctima, entre ellas un televisor.

El cuerpo del hombre presentaba una herida de arma blanca en el abdomen y otra lesión en la cabeza. Los resultados de la autopsia, que se esperan para este jueves, serán claves para avanzar en la investigación y determinar con precisión las circunstancias de la muerte.