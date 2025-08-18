Detuvieron a dos hermanos por un homicidio en Colonia Aurora.

Un violento enfrentamiento ocurrido en la noche del domingo en el paraje El Saltiño de Colonia Aurora terminó con la muerte de un hombre de 41 años y dejó a otro lesionado. La Policía de Misiones detuvo a dos hermanos como principales implicados y demoró al padre de ambos por encubrimiento.

El hecho se registró alrededor de las 22:15, cuando Juan Carlos Goularte, de 41 años, discutió con Agustín Waldemar D. S., de 25, por la conducción de un automóvil Renault Clio. En medio del altercado intervino el hermano de Agustín, identificado como Santiago Rafael B., de 37, quien atacó a Goularte con un cuchillo en el pecho, provocándole la muerte en el acto.

En la misma secuencia, Santiago también hirió a su propio hermano en el brazo izquierdo. Tras huir del lugar, ambos fueron localizados y arrestados. Agustín fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Samic de Oberá, mientras que Santiago quedó detenido como principal sospechoso del homicidio.

De manera paralela, el padre de los acusados, Waldemar D. S., de 66 años, fue demorado por intentar ocultar al presunto agresor y notificado en una causa por encubrimiento.

El cuerpo de la víctima fue examinado por el médico policial, quien confirmó una lesión punzocortante en el tórax. El juez a cargo dispuso la realización de la autopsia.