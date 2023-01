Un abuelo de Neuquén tiene cáncer y necesita ser operado urgente, pero desde el hospital no le dan respuestas

Un abuelo de 77 años de Neuquén padece cáncer de próstata y necesita ser intervenido quirúrgicamente de manera urgente, pero en el sistema de salud público de Centenario no están los profesionales necesarios para esta enfermedad y el hombre no cuenta con el dinero suficiente para atenderse en un centro privado.

Los médicos del Centenario le dijeron al abuelo que no lo pueden derivar a ningún lado, sin dar ninguna explicación más. Ante esta situación, un vecino comenzó a difundir la situación del hombre de 77 años para que “deje de sufrir” y que los profesionales lo traten más humanitariamente, porque no le dieron ni calmantes para el dolor.

El vecino del abuelo aseguró que van a iniciar acciones legales en contra el hospital

Ernesto Novoa, un vecino que acompaña al médico al abuelo, habló con LMNeuquén y contó que el hombre fue diagnosticado con cáncer de próstata hace más de un año y desde allí se le colocó una sonda, pero le causa mucho dolor y a veces otros tipos de infecciones.

“Nos genera mucha indignación porque es una persona que ha trabajado toda su vida, pero además de eso, estamos hablando de un ser humano, no se lo puede tratar así”, denunció el vecino.

Ernesto empezó a preocuparse por su vecino cuando dejó de verlo pasar por la calle y solo veía a su esposa. “Él andaba poco porque la sonda le causaba dolor, pero un día no lo vi más, entonces le pregunté a su señora y me dijo que estaba en cama porque todavía no lo podían operar. Entonces yo decidí sacar un turno en el hospital Natalio Burd para preguntar qué pasaba y qué teníamos que hacer, por ahí a ellos que son mayores se les había pasado algo”, relató.

En el hospital ningún profesional le dio una solución, sino más bien se fue con bronca e indignación por la falta de predisposición. “Cuando llegamos el médico me dijo: ‘no sé qué hacen acá. Yo no puedo darle soluciones, tampoco derivaciones. Saquen un turno en el Hospital Castro Rendón’. Me pareció de muy mal gusto porque ves que una persona está sufriendo y tenes cero empatía. Un trato sumamente inhumano”, expresó.

El abuelo de 77 años que padece cáncer de próstata y necesita ser operado urgente. Foto: LMNeuquén

Novoa intentó hablar con el director del hospital o la secretaria, pero ninguno estaba. Solo pudo comunicarse con la secretaria y le dijo que necesitaban soluciones. “Es un ser humano, no lo pueden tratar así. Le dije que iba a iniciar acciones legales y su réplica fue ‘hagan lo que quieran’”, reveló.

Enojado por la falta de respuestas a su vecino, Ernesto comenzó a difundir esta situación. “Ni siquiera le dieron calmantes. Ese médico que nos atendió nos dijo que si tenía dolor ‘tome agua’, que eso lo iba a ayudar. No pueden tratar así a la gente humilde”, sostuvo.

Novoa aseguró que van a iniciar acciones legales por la manera en la que trataron a su vecino durante su tratamiento y por no darle la atención médica necesaria. “Es mentira que no pueden derivarlo. Nos dijeron que desde el hospital no pueden hacerlo debido a la gravedad de su caso”, aseguró.

Ernesto dijo que su vecino “es una persona muy callada, muy humilde, sumisa y ellos lo aprovechan. Él ha trabajado toda su vida para que le estén dando este tipo de atención. No podía creer la atención que le dieron, cómo se aprovechaban de su vulnerabilidad. Cero empatía hacia el dolor que estaba sintiendo o a cómo ha desmejorado por su falta de atención”, denunció. “Hace más de un año que está con esa sonda. Necesita esa cirugía de manera urgente”, concluyó el vecino.