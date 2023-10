Tragedia del Ejército en San Martín de los Andes: se conoció la posible causa del accidente fatal

Ya pasaron más de dos semanas del terrible accidente de un camión del Ejército en la ruta 40 de San Martín de los Andes y la investigación sigue su curso. El incidente dejó a 4 soldados muertos y a 18 heridos, de los cuales muchos aún se están recuperando. Ahora se conoció el informe fiscal, que plantea una nueva hipótesis: la conductora sería la principal responsable.

El 21 de septiembre se conoció la trágica noticia de que el camión había caído al barranco a unos 12 metros de altura, cuando el Ejército volvía de hacer actividades de alta montaña. Los soldados fallecidos en la tragedia fueron: Cabo Primero Cristian González, de 29 años; Cabo Juan Martín Román, de 23 años; Soldado Voluntario Oscar Morales, de 21 años; y Soldado Voluntaria Guadalupe Canuillan, de 19 años.

Pidieron justicia por los cuatros soldados fallecidos. Foto: LMNeuquén

Algunas de las familias de los soldados fallecidos apuntaron contra los jefes del regimiento y señalaron que el camión no se encontraba en buenas condiciones para funcionar. “Este señor Chamadoira hace casi dos años que está como jefe del Ejército y este es el tercer accidente que sufre”, había expresado uno de ellos en una carta abierta. Sin embargo, se conoció una nueva hipótesis.

La causa del accidente del Ejército en Neuquén

Esta semana, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer los resultados del informe pericial que se realizó para dar con la causa del incidente. Una primera hipótesis era que los frenos habían fallado, pero ahora se planteó un nuevo escenario.

La hipótesis actual explica que la responsabilidad sería de la conductora del camión. La fiscal Inés Gerez explicó que, según el informe, “los líquidos hidráulicos estaban bien, no había fuga”. Por otro lado, se refirió a los frenos y detalló que, si bien había habido una diferencia en el registro de frenos, eso no habría implicado en el incidente.

El lugar del siniestro. Foto: WEB

Luego, la mujer señaló que la investigación indica “la posibilidad de que el accidente se haya producido por una impericia en la conductora”. Además, expresó: “(Los testimonios) dan cuenta de una maniobra de sobrepaso a un vehículo que venía adelante, y ahí empieza a perder el control. Estamos tratando de acreditar los dichos, pero todo indicaría que, si el camión hubiera sido manejado de la forma en que debe manejarse, este hecho no hubiera sucedido”.

Las reacciones frente a la acusación a la conductora

Luego de que se supieran los resultados del informe, muchos respondieron con furia a la acusación de la conductora del camión y criticaron los dichos de la fiscal debido a que sostienen que la principal responsabilidad es de los superiores del Ejército.

Tragedia del Ejército en San Martín de los Andes: las familias piden justicia. Foto: LMNeuquén

Patricia Jure, dirigente del Partido Obrero, expresó: “La Fiscalía pretende cortar el hilo por lo más fino, inculpando a la soldada chofer del vetusto camión del ejército que se desbarrancó en la ruta que une el lago Lolog con San Martín de los Andes”.

Además, la semana pasada ya los familiares de los muertos habían pedido la destitución de los jefes del regimiento y habían explicado: “No deben crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos, para darnos un culpable a las familias de los cuatro fallecidos”.