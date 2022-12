“Sos el mejor ejemplo”: la emotiva carta de la esposa del “Huevo” Acuña sobre el sacrificio del jugador para el Mundial

Después del triunfo de la Selección Argentina, los familiares de los jugadores felicitaron a cada uno de ellos por el título logrado en Qatar. Julia Silva, la mujer de Marcos “Huevo” Acuña, compartió un video en el que se pueden ver los entrenamientos del lateral izquierdo y le dedicó unas emotivas palabras: “Sos increíble y el mejor ejemplo para nuestros hijos”.

Las parejas de los jugadores son muy importantes para ellos, ya que son el gran sostén en toda la etapa en la que ellos tienen que ir a concentrar con el equipo y, también, son las que más valoran el esfuerzo de sus esposos porque lo viven a la par.

Julia escribió una conmovedora carta en su cuenta de Instagram y contó el trabajo que hizo el “Huevo” para llegar en condiciones al Mundial, ya que el jugador no estaba al 100% por una pubalgia.

La carta que escribió la esposa del “Huevo Acuña” por el sacrificio que hizo el jugador para el Mundial

“Desde julio, cuando te lesionaste en pretemporada, hasta el día de hoy con un fisio en casa, todos los días y varias horas. Te vi en momentos llenos de dolor, otros días eran mejores. Te vi jugar cuando no tenias que hacerlo, a pesar de la recomendación de que no lo hagas y ahí están juzgando sin saber nada”, comenzó el escrito de Julia.

“Sos el tipo mas honesto que conozco, con un corazón enorme, sos un profesional que pelea hasta con su propio cuerpo para defender el escudo que lleva en el pecho. No puedo escribir todo lo que vivimos, no puedo salir a desmentir todo, no se puede”, continuó la mujer del “Huevo”.

El "Huevo" Acuña con su familia en la final del Mundial de Qatar. Foto: Instagram

Luego, expresó que su esposo es el mejor ejemplo para sus hijos y que es una persona muy querida. “Lo único que voy a decir, otra vez, es que sos increíble y el mejor ejemplo para nuestros hijos. Sos noble, humilde, sacrificado, estas presente, pensas en los demás, estás en los detalles, todo el que te conoce te quiere. Y por algo es, ¿no?”, manifestó Silva.

La neuquina aseguró que siente un orgullo enorme por el padre de sus hijos y que no están dimensionando lo que logró la Selección.

“Te lo mereces tanto mi amor. Gracias por hacernos vivir esto, gracias por la familia que formamos, gracias por ser el mismo de siempre, gracias por tus valores, gracias por todo. Este mes creamos recuerdos imborrables, ver la cara de emoción de los peques, ese orgullo y amor por vos me emociona. Te amamos mi campeón”, concluyó la mujer de Acuña.