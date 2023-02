Neuquén: la fiscalía pospuso la formulación de cargos contra el presunto asesino de Norma y su hija Luz

La audiencia de formulación de cargos del presunto asesino por el doble femicidio de Norma Beatriz Morales y su hija Luz de los Milagros Prieto, se postergó para el próximo miércoles 15 de febrero a media mañana. Mientras tanto Jorge Antonio Lagos, el único sospechoso, permanecerá detenido.

Ahora habrá que esperar 24 horas más para conocer la teoría sobre el doble femicidio que tuvo lugar en Neuquén el domingo pasado y que se cobró la vida de Norma y su hija, quienes fueron brutalmente asesinadas a puñaladas, al parecer, por la ex pareja de la madre.

El único sospechoso es Lagos, quien intentó escapar de la casa de Norma cuando llegó la policía. La audiencia de formulación de cargos para este hombre estaba prevista para este martes a las 10 de la mañana, pero hubo un cambio inesperado que hizo que se modificara la fecha.

A primera hora de este martes el presunto asesino, quien era representado por la defensa pública en principio, designó a dos abogados particulares: Maximiliano Orpianessi y Martín Espejo. Ellos asumieron la defensa de Lagos y pidieron posponer la formulación de cargos para poder analizar la prueba que tiene la fiscalía hasta el momento y, de esta manera, poder defender eficazmente a su cliente.

Jorge Antonio Lagos, el presunto asesino de su ex pareja Norma y su hija Luz. Foto: LM Neuquén

La acusación no se puso en contra del pedido de Orpianessi y Espejo, pero el fiscal jefe Agustín García aseguró que Lagos debía permanecer detenido durante la jornada de este martes hasta el día de la audiencia.

Así fue que el juez Gustavo Ravizzoli prorrogó la detención del único señalado hasta el día de la formulación de cargos, la cual se llevará adelante este miércoles a las 11 hs. La familia de Norma y Luz esperan conocer la teoría de la fiscalía y las pruebas que demuestran que el hombre de 55 años es el culpable.

“Nunca pensé que iba a ir a una marcha a pedir justicia por mi hermana y mi mamá”: la palabra de la hija de Norma

Lorena Bustos, la hija de Norma y hermana de Luz, fue quien dio aviso a la policía cuando no tenía noticias sobre su familia. A dos días del hallazgo de los cuerpos, la mujer aseguró que no va a descansar hasta conocer que fue lo que pasó y que se haga justicia por ellas.

Según pudo saber LM Neuquén, Lorena dijo que todo comenzó por una vecina de su mamá que estaba siempre en contacto con ella, tomando mate, pero ese día llegó y se enteró que había tenido una discusión en su casa y cuando llamó a Norma por teléfono se dio cuenta que estaba apagado, lo que la preocupó, por lo que avisó a la otra hija de la víctima.

Lorena Bustos pide Justicia por su madre y su hermana asesinadas en Neuquén. Foto: Omar Novoa

Al enterarse de la situación, Lorena intentó hablar con su hermana, pero tampoco obtuvo respuestas. “Ahí me preocupé porque ella no importa la hora que sea, te atiende”, enunció. Por su parte, Lagos había dicho que su ex pareja y Luz habían ido al velorio del papá de la joven, pero los vecinos vieron que el auto de la mujer estaba en la casa y era raro que Norma salga sin su vehículo porque padecía de EPOC y artrosis.

Así fue que Lorena autorizó a los efectivos a ingresar a la casa como sea. “Yo quería que entraran y me dijeran si mi mamá y mi hermana estaban ahí, y si no, buscarlas”, dijo. Luego, las autoridades le avisaron que encontraron los cuerpos sin vida.

“Todavía mucho sobre lo que pasó con ellas no sé, es muy poca la información que se me brindó” y “no puedo entender cómo puede existir alguien que sea capaz de tanto daño, de tanta maldad”, manifestó.

Por último, la mujer habló sobre la marcha que se hizo en el centro de Neuquén el lunes por la tarde, en la que la gente se sumó al pedido de Justicia por la familia. “Asistí a esas marchas por muchas chicas, pero nunca pensé que iba a asistir pidiendo justicia por mi hermana y mi mamá”, concluyó.