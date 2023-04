Una mendocina de San Martín pide ayuda para poder tratarse de cáncer en el Hospital Central

Una mujer de Tres Porteñas, del departamento de San Martín, necesita comenzar un tratamiento oncológico y no puede hacerlo porque no consigue que le den de baja en la obra social, para hacerse atender en el Hospital Central.

María Elena Salvatierra tiene 3 hijos, es estudiante y ha tenido que dejar de lado su vida cotidiana tras diagnosticarle “linfoma en la médula ósea”. Y para hacerte atender en el hospital público de la Ciudad de Mendoza, el cual no recibe obras sociales –según le informaron- debe darse de baja como afiliada del Centro de Empleados de Comercio, el cual no le cubre su tratamiento oncológico.

“Hace dos meses que tendrían que haber tratado a mi mujer por cáncer. Te mandan a ANSES, al Hospital Central, todos se tiran la pelota y nadie te da una solución para darle de baja al monotributo. Mi mujer estaba estudiando para ser docente, recibía un plan y ahora no puede hacer el tratamiento oncológico porque le dicen que tiene obra social”, indicó a Radio Regional, Ernesto Carabajal, esposo de María Elena.

“Vinimos a la mutual y nos hicieron un papel pero cuando llegas al Central no te lo reciben. Nosotros vivimos en Tres Porteñas y yo a veces tengo que viajar solo porque no podemos solventar ese gasto de transporte para los dos”, confió.

Por su parte, María Elena explicó: “Me sale que tengo una mutual, que es la del Centro Empleado de Comercio, y me dijeron que no me podían afiliar porque no reciben el monotributo social. Después de insistir, logre que me afilien pero perdí el plan oncológico por la carga de la mutual y la obra social no se hace cargo de todo el tratamiento. Entonces a mí no me conviene. Ellos me piden la baja del monotributo para darme la baja de la obra social”.

Luego agregó: “He ido a todos lados, a la AFIP, a la Superintendencia de Salud, A ANSES y nadie me da la solución, ya no sé dónde más ir. Todavía no empiezo el tratamiento, y necesito unos estudios del Hospital Central que no me los hacen porque me falta la baja del monotributo”.

Debido a su condición, la mujer tuvo que dejar de estudiar ya que le resulta muy difícil trasladarse. “Mi sangre no funciona bien y se me hacen coágulos, que me atacan las piernas y no puedo caminar bien. He suspendido mis estudios porque no puedo asistir a la escuela, aparte tengo que tener muchos cuidados porque no me puedo enfermar o engripar”.

La mujer necesita una solución urgente para poder comenzar con su tratamiento ya que, según contó, tiene la orden del médico para el tratamiento con fecha del 23 de febrero, “de ahí que estoy todos los días prácticamente yendo a Mendoza, desde San Martín, y eso me genera muchos gastos económicos, además de seguir poniendo en riesgo mi salud”, finalizó María Elena.