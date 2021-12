Para muchas mujeres es difícil encontrar su estilo o sentirse cómodas con las prendas que desearían llevar. Una abogada mendocina logró dar con su estilo personal y decidió ayudar a otras mujeres en la búsqueda. Agustina Malano es la mujer detrás del Instagram “Cosa de Mujeres” donde asesora sobre moda.

Agustina Malano es de San Rafael pero se mudó a la Ciudad de Mendoza a sus 18 años para estudiar derecho. En la facultad conoció a su marido y hoy es una abogada con tres hijos, ejerciendo como previsionalista actualmente.

En el medio de su vida como mamá y abogada, la sanrafaelina es influencer en las redes sociales. Lleva adelante una cuenta llamanda “Cosa de Mujeres”, donde expone todo sobre la moda y las tendencias. Su rol como asesora a diferentes mujeres en el camino de su estilo personal es una parte primordial de su red social.

Amante de la moda

La relación de Agustina con la moda nació mucho antes que su amor por las leyes. Desde niña recuerda haber estado fascinada con la ropa y esa fascinación solo creció con su edad.

Agustina es abogada, se recibió hace 16 años.

“Puedo contar que un día, siendo muy chica, mi mamá llegó a casa con unos zapatos recién comprados para ella y cuando se los fue a poner hice tremendo escándalo porque yo pensé que eran para mi”, contó la sanrafaelina a Vía Mendoza de su infancia.

Si bien entre sus familiares y amigos Agustina siempre fue una referente de la ropa y los accesorios, fue recién en el 2018 que la moda tomó un rol más protagónico en su vida, porque ese año decidió mostrar su amor públicamente.

Fue su amiga quien la desafió a convertirse en fashion influencer y fue su marido quien le sacó las primeras fotos. “Así fue como la cuenta (Cosa de Mujeres) se fue transformando en una red de inspiración para muchas mujeres que no saben cómo, que no se animar a usar tal prenda o que no saben cómo usar determinados colores”, expresó Agustina.

Agustina se encarga de la cuenta de Instagram "Cosa de Mujeres" desde el 2018.

Camino del estilo personal

Cuando Agustina se dio cuenta del potencial que tenia “Cosa de Mujeres”, decidió profundizarse en el mundo de la moda. En el 2019 estudió asesoría de imagen, para adquirir la teoría que le faltaba para hacer un buen trabajo.

“Lo que queria era tener la teoría que me faltaba para mostrarle un look y para ayudar a otras personas a obtener la seguridad en sí mismas que pueden lograr eligiendo las prendas adecuadas a su tipo de cuerpo, los colores que van mejor con su tipo de piel y el corte de pelo que mejor les sienta por su forma de cara”, explicó la sanrafaelina.

Agustina contó que fue su marido y su amiga las dos personas que la impulsaron para comenzar "Cosas de Mujeres".

Pero fue un camino de estilo personal que debió atravesar ella primero. “Me costó mucho ir superando mis inseguridades a la hora de mostrarme en cada foto, pero ha sido un proceso de superación diario”, detalló Agustina.

Y al final de su camino, ella siente que su estilo personal se ha convertido en una gran parte de quien es, hasta envolviendo su papel como abogada: “Disfruto tanto de poder armar un look para la ocasión que sea, que la moda me acompaña en cada cosa que hago. No forma parte de mi profesión sino de mi todo”.

Cosa de Mujeres

Originalmente “Cosa de Mujeres” nació en Facebook, de la mano de su hermana Julieta. Allí ella subía contenido sobre tendencias y consejos de moda. Pero con el tiempo, la hermana de Agustina dejó esa red social y Agustina decidió tomar las riendas.

Así “Cosa de Mujeres” se trasladó a Instagram y se convirtió en lo que es ahora. Pero la sanrafaelina le puso su sello personal, dando los toques de lo que ella es.

Agustina no solamente es una amante influencer de la moda, sino que también es abogada y mamá de tres pequeños. Ella logra reflejar quien es en sus redes sociales y cumplir con todos sus roles, gracias a su obsesión por la organización. “No solo trato de equilibrar mis redes y profesión, sino también mi oficio de mamá”, concluyó la sanrafaelina.