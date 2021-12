En el Templo del Vino y ante un auditorio colmado, se presentó el Museo Sonoro de San Martín, a través de este proyecto se busca ivestigar y salvaguardar la rica historia musical con el que cuenta este departamento del Este mendocino.

El Museo Sonoro constará de publicaciones, audios, entrevistas, vinilos, letras, entre otros tesoros de compositores e intérpretes de relevancia.

En la oportunidad también se distinguió a músicos de diferentes géneros que han sido pilares en la historia musical del departamento de los años 80 y 90.

“Es una alegría crear este Museo Sonoro porque va a albergar todo el patrimonio cultural de todos los géneros. Y qué mejor que el municipio tenga participación en el resguardo de este acervo cultural de todos los sanmartinianos. Hemos pensado en un lugar físico también para este museo, que puede ser la Casa de la Cultura, cuando terminemos de restaurarla”, expresó el intendente de San Martín, Raúl Rufeil al premiar a los músicos destacados.

Finalmente destacó que “Es importante no sólo para el presente, sino también para las generaciones venideras, para que tengan un lugar donde encontrar nuestra historia cultural. Me sorprendió la cantidad y calidad del trabajo, no sólo de Darío Ghisaura, que es el mentor de todo esto, sino de todos los músicos que tenemos en la zona”.

Por su parte, Laura Uano, directora de Cultura de San Martín, comentó “Hace dos años que conocimos el proyecto de Darío Ghisaura y teníamos muchas ganas de darle vida. Hay voluntad política desde la Intendencia, desde la Secretaría de Gobierno y desde el Área de Cultura y eso es lo importante. Estoy sorprendida por la participación de los músicos de San Martín, no esperábamos tanta cantidad de público. Esto es algo que creo que el pueblo le debía a los músicos de San Martín, porque esta es una tierra de rock, desde hace mucho; desde los grandes festivales, los rockeros del 80 los 90, que generaron esta revolución”.

A todos los presentes se les obsequió el fascículo con la primera entrega de la revista del museo sonoro: “Zamba de mi esperanza”, de Luis Profili. Quizás una de las canciones más populares del cancionero folclórico argentino, cuyo autor fue un humilde sanmartiniano que no sabía componer ni ejecutar música, pero su vuelo artístico se convirtió en una leyenda musical interpretada en todo el mundo.

Elena Profili, hija del compositor homenajeado, resaltó “Me siento muy contenta. Muchas gracias por este reconocimiento. Creo que es una iniciativa buenísima; no sólo porque reconocieron a mi padre, sino a todos los que han forjado la música de esta ciudad. Cuando supimos de esto dijimos qué iba a ser difícil, pero con buena voluntad, todo llega”.

Finalmente recordó algo muy interesante: “La gente no creía que Zamba de mi Esperanza hubiera sido escrita aquí; si era folclore, tenía que hacerse en Santiago del Estero o Salta, no en Mendoza y mucho menos en San Martín”.