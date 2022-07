La mendocina Martina Contreras representará al país en el Campeonato Mundial juvenil de Aguas Abiertas, que se realizará del 16 al 18 de septiembre, en las Islas Seychelles, África.

La nadadora del Club Mendoza de Regatas logró su mejor tiempo en el selectivo desarrollado en marzo pasado en el Parque General San Martín, el mismo que le dio el primer puesto en el podio de juveniles femenino, tras mejorar su marca personal con un crono de 1 h32′ en 7,5 kilómetros.

Martina Contreras, mendocina que irá al mundial. Foto: Redes

Además, quedó cuarta en una general dominada por las mejores nadadoras mayores del país.

Hasta el momento, la mendocina es la única mujer argentina que pudo alcanzar la marca de clasificación para dicha cita ecuménica, y ya se prepara para eso.

Su presente como deportista de elite

Sus días y su vida no es como la de cualquier adolescente. Ella prioriza su deporte por sobre todo lo demás. Difícilmente dispone tiempo para las reuniones con amigas, ya que entrenarse para la competencias de alto nivel tiene su sacrificio. Pero elige.

“Hoy priorizo a la natación antes que las salidas con amigas, porque es mi vida, mi oxígeno. Mis horarios se basan en este deporte. Entreno desde muy temprano y lo priorizo siempre. Muchas veces tengo invitaciones con amigas y las debo rechazar porque entreno al otro día o porque ya lo hice y estoy cansada. Actualmente, el contacto que tengo es con mis compañeros de natación, pero mis amigas saben que nadar para mi es lo que me gusta hacer y ahora con más razón, porque siempre soñé con ir a un Mundial”, aseguró Martina.

Martina Contreras, mendocina que irá al mundial. Foto: Redes

La exigencia del alto rendimiento es fruto del convencimiento de que se puede lograr y, sobre todo, del esfuerzo constante y el duro trabajo. De esto, bien sabe la joven promesa.

“Me levanto a las 4 de la mañana para entrenar durante la semana. Y para este Mundial, lo hago en doble turno. Estoy nadando 18 kilómetros por día, complemento con salir a correr y gimnasio. Además de que cuento con el seguimiento de muchos profesionales como kinesiólogos, nutricionista, psicólogos, mis entrenadores y preparador físicos”, confió.

Martina cursa el cuarto año del colegio Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de Ciudad y contó que en esta instancia de preparación, desde el colegio le dieron total apoyo. “Cuando vuelva tendré que ponerme al día”, aseguró.

Martina Contreras, mendocina que irá al mundial. Foto: Redes

-¿Cómo hacés con la escuela si estás casi todo el día entrenando?

-Creo que la natación me dio herramientas, me ayudó mucho y la llevo al día. Porque eso es lo que te enseña el deporte, ser ordenado y disciplinado. Y se aplica también con el colegio.

-Será un viaje de alrededor de 27 horas hasta las paradisiacas islas del mar Índigo. ¿Cómo esperás que sea esta experiencia?

-Estoy muy entusiasmada, porque mi objetivo en este mundial es llegar, terminar la carrera y quedar bien posicionada. Estoy super feliz.

Martina Contreras, de 16 años, irá al Mundial de Aguas Abiertas, de su categoría. Foto: Redes

Comparando, Martina presupone que las aguas serán diferentes a las ya exploradas, aunque las corrientes y los vientos serán como en cualquier mar. Sin embargo, la mendocina estará sobre un ecosistema que alberga arrecifes de coral, con animales exóticos, como las tortugas gigantes de Aldabra.

“Creo que será increíble”, dijo.

Y luego recordó: “Empecé a los 3 años a nadar, vengo de familia de nadadores. A los 6 comencé a competir y a los 9, debuté en aguas abiertas. Fueron 500 metros en el Lago del Parque. Y recuerdo las sensaciones, los miedos y los nervios. Además de que veía el agua y me daba impresión. Y hoy, después de tantos años, creo que estoy pasando por lo mismo. A estos días previos lo vivo con gran intensidad”, confesó.

Martina Contreras con 9 años, en su debut en la competencia de Aguas Abiertas. Foto: Vanina Giorgio

-¿Pensaste en tu proceso, hiciste el recorrido de tu promisora vida deportiva?

-Cada deportistas tienen sus momentos. Yo la vengo ‘remando’ desde muchísimo, esperando ese momento. Mis compañeras crecían, ‘explotaban’ en la actividad y yo seguía tratando de avanzar. Y si bien iba a los Nacionales, quería más. Logré ir al Sudamericano el año pasado, en el cual me fue excelente porque obtuve un tercer puesto. Pero quería más. Y me propuse pelear para ir al mundial. Y acá estoy.

-¿Y cómo fue la confirmación de tu pasaje mundialista?

-No lo podía creer. Estaba durmiendo porque había venido de entrenar y mi mamá me despertó super contenta. Cuando me dio la noticia, no caía. No entendía nada (risas). Y acá estoy, preparándome para eso.

Martina Contreras, mendocina que irá al mundial. Foto: Redes

-¿Qué esperás de esta experiencia?

-Conocer a más gente, internacional, con otros idiomas y culturas. Es una experiencia nueva y estoy muy entusiasmada. Competir en ese nivel, creo que va a ser increíble. Lo voy a vivir al máximo.

-¿Para tremendo viaje, hay apoyo?

-Mi familia es mi principal sponsor, pero el club Regatas ayuda un montón, el Gobierno de Mendoza y la Confederación Argentina.

Martina viajará a Buenos Aires y de allí, hacia las islas africanas de Seychelles, un archipiélago de 115 islas en el océano Índico, frente a África Oriental.