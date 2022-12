Quién es la mendocina y primera mujer en integrar el cuerpo técnico de un equipo de la Primera Nacional

Yamila Correa es una de las mujeres mendocinas que marcan el camino. Dentro del ámbito futbolístico las hubieron en diferentes roles, pero nunca hubo persona del género femenino formando parte de un Cuerpo Técnico en un equipo de la Primera Nacional. Y ella es la primera y está en Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Yamila, de 32 años, comenzó con el sueño de muchas, de estar en el borde del campo de juego pero con micrófonos en mano y haciendo transmisiones en medios grandes de Buenos Aires. Estudió periodismo deportivo en la EPD para lograrlo, y comenzó dando sus primeros pasos haciendo la Prensa en clubes locales. Sin embargo, su objetivo comenzó a cambiar de rumbo. Y sí, su deseo de estar en el campo cerca de los jugadores y viendo partidos se concretó, pero no de la forma que ella tenía en mente.

Yamila Correa de Gimnasia, primera mujer en formar parte del CT de un equipo de Primera Nacional. Foto: GyE Mza

Hoy es Ayudante de Campo segunda, en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que hizo un campañón en este 2022 llegando a la semifinal, en el reducido por el segundo ascenso, en Primera Nacional. Y pese a los distintos procesos con entrenadores distintos, ella mantuvo su puesto por su visión distinta, por sus roles anteriores que fueron fundamentales en el equipo, por haber visto crecer a los futbolistas y conocerlos casi como su madre.

Los técnicos, el plantel y los dirigentes vieron su inclusión una ventaja que otros clubes no. Con Yamila en el banco, aportando otro punto de vista, le permitió al Lobo avanzar un poco más lejos en el campeonato.

Actualmente, el equipo se está rearmando para encarar un nuevo campeonato de Primera Nacional, y al menos tres jugadores de Reserva y Primera local serán parte del aproxima temporada, según confió.

Tres entrenadores pasaron ya por el banco de suplentes del Blanquinegro, y en cada caso vieron en Yamila Correa el extra que se necesita en un equipo con jugadores contenidos y mente ganadora.

El inicio de Yamila en las canchas

Desde el arranque vale aclarar que ella no es hincha de Gimnasia, lo cual le dio cierta objetividad a sus conceptos. Esa distancia pudo ser más beneficiosa a la hora de emitir su opinión. “Pero llevo 8 años en el club y le tengo un cariño super especial”, confió Correa a Via País.

Fue un 20 de febrero de 2015 cuando trabajando en Godoy Cruz Antonio Tomba, el Jefe de Prensa del Lobo Fernando Carrera la llamó para sumarse a su equipo de trabajo. Dos años después ella pasó a ser la encargada de Comunicaciones en el club mensana, y de a poco fue sumando roles en al institución del Parque.

En el 2018 se encargó de la administración de habilitaciones de jugadores (AFA) lo cual le valió para comenzar a tener más contacto con los técnicos. Y fue entonces cuando el entrenador Diego Pozo, vio en ella un ángel especial que podía aprovechar, por su vínculo que mantenía naturalmente con el plantel.

“A fines del año pasado se acercó y me dijo que veía cualidades en mi para estar adentro del cuerpo técnico. Para dedicarme a la contención y parte humana, ver detalles que ellos no veían por ser hombres. Y algo de cierto tenía porque me doy cuenta de cosas que les pasa y no dicen, porque los chicos tienen más confianza de hablar conmigo, incluso de temas muy personales”, contó Yamila, quien se metió de lleno y comenzó a prepararse para estar a la altura. Ya había hecho de edición de videos deportivos y posteriormente, el de Gestion y Organizacion Deportiva de Conmebol.

“No imagine nunca estar adentro de un cuerpo técnico. Ahora espero que en 10 años pueda dirigir a un equipo de Primera o siendo un ayudante principal. Tendría que plantearme hacer el curso de técnico, es cuestión de marcármelo como nuevo objetivos”, aseguró.

-¿Te costó adaptarte a los diferentes entrenadores?

-Marcogiuseppe tiene un estilo de trabajo diferente al que estaba acostumbrada con Diego (Pozo). O el Lechuga (Alaniz), un referente adentro y fuera porque no solo te marca en lo profesional sino en lo personal. Se involucró mucho y esta bueno dejar cosas en las personas que se tiene a cargo. El Lechugo deja eso.

-¿Sufriste algún tipo de discriminación?

-En algún momento hubo un técnico en Gimnasia que me dijo que no trabajaba con mujeres y me marcaba cuándo podía ir a los entrenamientos y cuándo no. Pero con el pasar del tiempo, vio cómo era mi relación con los jugadores, con sus familia, hijos, y esposas. Y cuando se fue, creo que lo hizo con otra imagen de mi. Creo que rompí su prejuicio.

-¿Por qué el masculino y no el femenino?

-Porque nunca se dio. Más allá de acompañar a Giuli (Diaz, presidenta de la Subcomisión de fútbol femenino de la LMF) en su gestión en la Liga, nunca recibí ninguna propuesta. Pero sí en el masculino profesional, que fue mucho mejor para mí, porque es más fácil mostrarse, por la televisación que visibiliza todo y más en este tipo de torneos, y más con la campaña que hicimos. Habían muchos medios y clubes que se sorprendieron que estuviese en un cuerpo técnico, que normalmente se pueden ver más mujeres en un cuerpo médico.

Gimnasia de cara al 2023

Gimnasia está en pleno proceso de armado, con algunas nuevas incorporaciones y a la espera de más. “Tuvimos bajas, muchos emigraron, y de a poco se van sumando refuerzos. Incluso Se van a subir varios chicos de la Reserva y Primera local, quienes también gran torneo llegando a semifinal en el torneo local y a la final en la Copa Mendoza. Tres jugadores serán los que subirán por su desempeño. Son muy chicos, se puede trabajar para formarlos en el estilo de juego y que interpreten el concepto de Joaco (Sastre), para hacer un buen torneo o mejorar lo del 2022″, señaló la ayudante de campo de Gimnasia.

Entrenamiento de Gimnasia y esgrima de Mendoza.

-¿Tu ventaja es conocerlos desde inferiores y darlos a conocer al DT?

-Sí, hay muchos chicos que juegan en Primera que los conozco desde la novena. Hay situaciones que con solo mirarlos, sé si están bien o mal. Eso me sirvió mucho para ayudar a los técnicos. En el partido contra Ferro, previo inicio, le dije a Luca (Marcoggioseppe) que debíamos tener cuidado con un jugador, porque lo notaba afectado por sus problemas personales. Y después de los 10 minutos de juego, me dio la razón. Es como que tengo más facilidad para sacarle la ficha. .

A la espera de la semi de la Scaloneta

Como ayudante de campo, vale consultar qué visión se tiene de la Selección Argentina y su camino en este Mundial Qatar 2022.

“Scaloni fue una sorpresa, era casi un desconocido que agarró una Selección con una sartén con el mango caliente. Y logró récord de partidos ganados, la sacó campeón en Copa América, y para este Mundial citó a jugadores que sacó del cascarón y son figuras, como julián (Álvarez) o Enzo (Fernández)”, afirmó Correa.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni (c) da instrucciones a sus jugadores durante un entrenamiento de su selección

Y agregó: “es un Mundial de muchas sorpresas. No seguimos el día a día de otros países, como Marruecos por ejemplo, y es un equipo que cuenta con un sentido pertenencia, individualidades que funcionan como un todo, es fuerte lo veo en la final”.

-¿Y Argentina?

-Nuestra Selección tiene como mayor fortaleza, más allá de Mesis y la calidad de los jugadores, mucho sentido de pertenencia, saben que 45 millones están sufriendo por ellos y alentándolos. Y que estén más conectados con las personas, es el valor agregado de un equipo campeón. ¿Debilidades’, no veo, porque es un grupo de amigos y con Messi todos esperamos que se nos de más allá de las coincidencia que algunos ven con el ‘86. Ojalá se nos dé.