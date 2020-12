La conductora de Canal 7 Mendoza, Ornella Ferrara, anunció este lunes que se despide de Hola Mendoza, un programa matutino que se emite por ese canal. La noticia sorprendió al público que la sigue desde sus comienzos y ella dio explicaciones de su decisión.

Ornella es una de las figuras del canal de Daniel Vila, pero sintió que “cumplió un ciclo”, por lo que ya no será parte de las mañanas del Siete.

“Son 11 años que llevo trabajando en la noticia. Me voy a tomar un tiempo alejada de las noticias porque siento que ya cumplí un ciclo. Siento que no tengo nada más para dar, que lo di todo y hace un tiempo que me siento así”, expresó entre lágrimas Ornella.

“Me voy a tomar un tiempo, ojalá que nos veamos en 2021. Tengo ganas de entretener, de disfrutar, de pasarla bien y espero que así sea y que me den la posibilidad de acompañarlos el año que viene”, agregó la conductora.

Luego, la comunicadora escribió un descargo en las redes: “Ultimo día en HMNo les puedo explicar cómo latía mi corazón. Una hermosa etapa se termina... una etapa de 11 AÑOS en noticieros. Pase por muchos horarios pero manteniendo prácticamente el de primera hora casi siempre.Esto requiere de mucho esfuerzo y dedicación”.

“Feliz, agradecida. Aprendí, crecí, me divertí, lloré, me caí y me volví a levantar. Y, como dije al aire, siento que ya cumpli un ciclo. Cierro un maravilloso capítulo de mi vida y ahora empiezo a escribir uno nuevo. Dejaré que la vida me sorprenda!!!!”, expresó.

Ornella Ferrara deja Hola Mendoza Intagram Ornella Ferrara. | IG @orneferrara

“Ojala que nos encuentre pronto y si es en la tele, con un programa que me haga sentir cosquillas de nuevo, muchísimo mejor. Amo mi trabajo. Al aire (paradójicamente) siento que vuelo. Ojalá vuelva a expandir mis alas”, cerró.