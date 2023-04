Increíble sorpresa en la política de Mendoza: quién es el ex candidato de Cambia Mendoza que lo será como Vice de De Marchi

Un giro tomó por sorpresa a la política de Mendoza. Y es porque el actual intendente de Las Heras, Daniel Orozco, cruzó de Cambia Mendoza a La Unión Mendocina que encabeza Omar De Marchi, de cara a las próximas elecciones para Gobernador. El doctor será candidato a Vice, según lo anunció este jueves por la noche el lujanino a través de sus redes sociales.

Posteo en redes de De Marchi, confirmando a Orozco como su candidato a Vice. Foto: Twitter

“Gracias por sumarte y acompañarme como candidato a Vicegobernador. Tu experiencia, tu conocimiento y tu impulso son vitales en estos nuevos tiempos que vienen para Mendoza”, destacó el candidato a gobernador.

Posteo en redes de Orozco, confirmando ser candidato a Vice de Daniel De Marchi. Foto: Twitter

Por su parte, Daniel Orozco posteó: “Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos”, reafirmó, en torno al presidente del Concejo Deliberante. Y desafió: “Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto”.

Orozco era uno de los candidatos para suceder a Rodolfo Suarez en la gobernación. Sin embargo, con la postulación de Alfredo Cornejo tuvo que declinar sus intenciones.

Sin embargo, el intendente lasherino volvió a entrar en carrera para ser vice del senador nacional y deberá enfrentar en las PASO a Alfredo Cornejo, siendo parte de la lista junto a De Marchi quien, a su vez, rompió con Cambia fundando La Unión Mendocina con una diversidad de partidos.