Forrest Gump correrá en la Media Maratón Mendoza: quién es, de dónde viene y con qué objetivo

Este domingo arranca la 8va. edición de la Media Maratón Ciudad de Mendoza en el Parque Central y contará con miles de participantes para la 10 y 21 km. Ésta se hace cada vez más atractiva entre los corredores no solo nacionales, sino también de países vecinos por ser la primera en el calendario y una puesta a punto para lo que se viene en el año. De ahí que el primer día de inscripción es donde todos se reencuentran y conocen, y este fue el caso de Antonio Marshall quien apareció a buscar su kit de competencia con el look de Forrest Gump y sorprendió a todos.

Forrest Gump en la Maratón de Santiago. Foto: Municipalidad de Ciudad de Mendoza

Todos en el recinto de inscripción quedaron admirados por la barba, la gorrita, la camiseta, el short y por sus zapatillas Nike con la pipa roja. Tan parecido que no hubo quien se le acercara para pedirle una foto. Pero este personaje no viene de Alabama, sino de más acá, más cerquita, del otro lado de la cordillera de Los Andes.

Se trata de Antonio Marshall Carrasco, atleta de 40 años proveniente de Chile y llegó a Mendoza para correr llevando como bandera la Solidaridad, la Empatía, la Inclusión y el Respeto, diciéndole No al Bullying.

Quién es Forrest Gump chileno

Antonio Marshall es sonidista del canal del Senado y más allá de su profesión, lleva más de 10 años participando de cada fiesta del running que se le presenta. Pero fue en la Maratón de Santiago del año pasado donde decidió personificarse en Forrest Gump, película hollywoodense más emblemática de 1994, con la que a más de una persona logró desestructurar pensamientos. Allí corrió los 42 kilómetros para simbolizar el esfuerzo y superación y no hubo quien lo animara con un fuerte “corre Forrest, corre”.

Desde entonces Antonio Marshall corre maratones con otra perspectiva y motivación: la solidaridad, la inclusión y el respeto, de la mano del deporte.

“Corro maratones desde hace 15 años, pero lo hacía sin ninguna motivación más que la propia. Ahora se trata de correr por otros”, aseguró el atleta chileno. Marshall decidió tomar el personaje de esta película, que interpretado por Tom Hanks, porque “una vez que tenía la barba y el pelo, una persona me dijo que me parecía a Forrest Gump y me surgió la idea. Demoré 8 meses en poder lograr vencer mi timidez, mi falta de autoestima. Demoré 8 meses desde que compré el disfraz hasta ponérmelo. Lo tenía guardado y un mes antes de una maratón decidí ponérmelo, salir al centro y ya liberarme de los miedos, de los demonios que uno tiene, del temor al qué dirán. Eso también es lo que quiero transmitir, que las personas venzan sus miedos y puedan avanzar y tener logros significativos”, explicó. Y agregó: “el primer objetivo es motivar a la gente a hacer deporte; y segundo es ver al de al lado como igual, porque todos somos diferentes, pero en el fondo todos somos iguales”.

Tanto se metió en su personaje, que Antonio habla y aconseja como Forrest, algo que abrió oídos a quienes lo escucharon: “La carrera es igual que la vida. Tú corres, doblas esquinas y a la vuelta de la esquina puede suceder una cosa buena o de repente el tiempo está nublado y llueve o sale el sol. Entonces, la vida tiene muchos matices a través de los años, que es comparable también a una maratón”.

Este también es un Forrest que escucha porque, según contó, su causa es movilizadora. “Esto es una experiencia súper positiva. Hay gente que se contacta y me cuenta testimonios personales súper emotivos. Estos casos de superación son los que quiero transmitir, que me han llegado, que yo recojo y comparto con los demás para motivar y darles una esperanza a todos los que no la están pasando bien”.

Ya listo con su kit para la maratón en mano, Antonio expresó: “tengo lo necesario para esta cruzada solidaria que va más allá del deporte. Esto es lo que hace falta hoy en día, solidaridad, empatía, inclusión y respeto”.

Por qué vino Forrest Gump a Mendoza

El intendente de Capital Ulpiano Suárez se enteró de la existencia de Antonio, mediante su par de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego. Y según comentó el maratonista chileno, le habló de él y el jefe de la comuna mendocina se quedó encantado de tenerlo en su Media Maratón con temas latentes en la sociedad y ante los cuales este Forrest Gump puede concientizar: “la inclusión, la empatía, el respeto a las neurodivergencias y a decirle No al bullying”.

“Esto es una motivación que yo tomé desde que me puse este traje el año pasado. Vi la película varias veces y tiene valores súper nobles, que hoy día siento que se están perdiendo. La idea de vestirme así, de Forrest Gump, es rescatar mi historia de bullying, que pude superarla, de mi timidez, de ser un niño que no tenía amigos. Y ahora, estar motivando a la gente”, apuntó.

Y continuó: “Es un mensaje esperanzador para todos esos niños que la pasan mal, que están encerrados dentro de sí mismo, que no confían sus problemas o el hostigamiento que sufren a su familia. Es para que sepan que hay esperanza, que hay una vida mejor, que se puede salir de esto. También, es para los niños agresores, para que respeten, sean solidarios y empáticos”.

Asimismo, expresó: “Se trata, también, de un mensaje esperanzador para las personas que tienen metas importantes. Forrest, a pesar de su condición, tuvo metas súper importantes que logró en su vida y eso no tiene porqué ser distinto al día de hoy. Forrest Gump no tiene que ser un personaje de ficción, puede ser realidad en cada persona que se supera, que avanza, que corre, porque la idea es correr y avanzar en la vida. Como dice él: ‘Para avanzar hay que dejar el pasado atrás’”.

La Media Maratón Ciudad de Mendoza

La MMCM se desarrollará este domingo 19 desde las 8, con partida desde el Parque Central. Así, los corredores atravesarán la capital en dos circuitos de 10 y 21 km, participando por premios que acumulan en su totalidad 200 mil pesos en efectivo.

Fuente: prensa de Ciudad de Mendoza.