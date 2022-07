Una pérdida en la chimenea de la estufa a leña fue el causante del incendio en la vivienda de Sebastián Araya, quien es integrante del cuerpo de Bomberos y Bomberas Voluntarios de Lavalle.

Incendio en Lavalle. Foto: Gentileza Sebastián Araya

El siniestro ocurrió en la madrugada de miércoles y Sebastián Araya, junto a su familia lograron escapar desde el interior de la vivienda que se incendió ocasionando daños, en el techo, muebles y aberturas.

“Fue pasando la 1 de la mañana, cuando mi hermana (Graciela Lépez) comenzó a gritar, debido al humo que se expendía por la casa”, confirmó Sebastián a Vía Mendoza.

Araya, por sus conocimientos como bombero, logró evitar daños estructurales de la vivienda que fuesen mayores: “Salimos de la vivienda e inmediatamente cerré la puerta para que el oxígeno no alimentara el fuego”, describió Sabastián, quien se encontraba en el interior de la casa, con su hermana, dos personas mayores más y dos menores, uno de ellos de 6 meses.

Además el accionar rápido de los Bomberos de Lavalle el fuego no terminó de propagarse, pero la familia perdió ropa, zapatillas y otros bienes.

Luego del incendio la sociedad reaccionó y le donaron hasta la cuna y un cochecito para el bebé. El cuerpo de Bomberos de Lavalle fue fundamental. Foto: Gentileza

“Hacía dos años que unos tíos no habían construido el hogar (estufa a leña), y si bien ya no había fuego, una chispa se tiene que haber elevado hasta el entretecho y comenzó el fuego. Uno siempre piensa en cómo ahorrar, por eso no utilizamos artefactos eléctricos o a gas”, subrayó Sebastián.

La vivienda que está situada entre calle San Martín y 9 de julio de Lavalle, tuvo deterioros significativos en la estructura y la familia había perdido el techo, un cochecito del bebé y la cunita, elementos que inmediatamente el cuerpo de Bomberos de Lavalle le hizo llegar nuevos.

Desde el municipio de Lavalle les acercaron materiales de construcción y para reconstruir el techo de la vivienda. Foto: Gentileza

Este viernes la familia recibió una gran sorpresa: “Llegaron desde la Municipalidad de Lavalle con palos y material para el techo, también mucha mercadería que donó la gente, los vecinos y muchas cosas para los chicos. Realmente la bondad de la gente es tremenda, pro eso quiero agradecer a todos por lo que hicieron, a mis compañeros del Cuartel de Bomberos”.

Continúan juntarán donaciones para ayudar a la familia, pueden colaborar llamando al 2615 75-9529 (Bomberos de Lavalle) o al 2616002018.