Elecciones municipales en Mendoza: candidatos a intendentes y referentes políticos emitieron sus votos

Siete comunas de Mendoza eligen a sus intendentes y concejales para los próximos cuatro años. Se trata de Lavalle, Maipú, San Carlos, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz y San Rafael, cuyos gobiernos son opositores al provincial, por lo cual capta gran atención en la política local y nacional.

En una jornada normal de elecciones, algunos de los principales referentes locales y provinciales sufragaron a media mañana. Luego, realizaron algunas y breves declaraciones ante la prensa e invitaron a los ciudadanos a votar.

En Maipú

El intendente de Maipú votó en su departamento. Envió un mensaje al próximo gobernador. Foto: Twitter

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, es serio candidato a quedarse con el máximo cargo municipal. Y luego de emitir su voto, confió que ayer “estuvimos hablando con varios de los intendentes, estamos con mucha ilusión y esperanza. Vamos a esperar a ver qué dicen los maipucinos. Pero creo que hoy va a ser un gran día para Maipú por lo que nos dijeron los vecinos”.

Luego fue directo en cuanto a la consulta sobre los recientes resultados de las PASO en el país y en la provincia: “Los mapucinos votan a quien quieren que sea su intendente, no mezclan los temas. El vecino de Maipú ha madurado”

El jefe comunal al finalizar envió un mensaje al próximo gobernador pidiendo que “apueste al diálogo y no discrimine a los maipucinos”.

En San Rafael

Omar Félix, candidato a intendente de San Rafael por el Frente de Todos. Foto prensa Omar Félx.

Una de las figuras más importantes por sus 20 años al frente de la comuna es Omar Félix, quien tras recuperarse de Covid 19, emitió su voto la Escuela San Antonio de Padua.

Desde allí expresó que “siempre hay que votar con conciencia y tratando de generar un aporte para que San Rafael esté cada vez mejor”.

Y agregó: “El único camino para un futuro mejor es apostar a la democracia y la paz. Cada persona debe participar y ejercer su derecho democrático, eligiendo cuales son -a su parecer- las mejores propuestas para ser ejecutadas”.

Por su parte, la candidata a vicegobernadora por Cambia Mendoza, Hebe Casado, también votó y fue acompañada por el candidato a intendente del mismo frente, Abel Freidemberg.

“Vine a acompañar a Freidemberg porque lo vi trabajar durante dos años por el bien de los sanrafaelinos”.

En tanto, Freidemberg aseguró que “Yo estoy acostumbrado a trabajar, no empecé a trabajar a los 60. Así que no me imagino otra manera que trabajar, trabajar, trabajar, hasta el último día”.

En Santa Rosa

Flor Destéfanis, candidata a intendente de Santa Rosa por el Frente de Todos. Foto prensa Flor Destéfanis.

La actual intendenta de Santa Rosa que busca la reelección, Flor Destéfanis, también habló tras su sufragio.

Habló con Radio Nihuil y confió que a “la elección viene muy tranquila, todas las votaciones arrancaron entre las 8 y las 8.20. Todas las autoridades de mesa están completas y la votación viene tranquila y bastante ágil”.

En tanto, sobre las denuncias que hizo la UCR por presunta ruptura de la veda, la intendenta declaró que “pueden recorrer todas las escuelas de Santa Rosa, no tenemos ningún punto de información, eso no existe. Nada de lo que se dice ha sucedido”.

En Tunuyán

Votó Martín Aveiro, en Tunuyán. Foto: Twitter

El intendente de Tunuyán, y candidato a primer concejal por el frente Elegí, Martín Aveiro, se mostró emotivo por significar su despedida como jefe de la comuna.

“Después me van a encontrar igual, trabajando. Faltan muchísimas cosa, no una. Lo importante es la dinámica que le pusimos a la gestión”, afirmó a la misma emisora.

Por su parte, el jefe comunal cuestionó la dinámica que tomaron las PASO al asegurar que son “una estrategia de los partidos y no que una herramienta para que la ciudadanía elija dentro de los partidos”.

En Lavalle

Edgardo González votó en Lavalle. Foto: Archivo

El candidato a intendente por Frente de Todos, Edgardo González, declaró que “después de 22 años de gobierno justicialista tienen la posibilidad de elegir a un nuevo intendente”.

Sobre la boleta única afirmó que “está buena, la primera elección se complicó un poco, pero después de haber tenido una boleta sábana en la elección a Presidente, hoy tenemos tres candidatos a intendente y es más simple”.

En tanto que su rival, por Cambia Mendoza, Lucas Luppo, pidió “que la gente participe, la gente tienen la posibilidad de darle al municipio un nuevo gobierno con oxígeno”.