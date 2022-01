Carina Sedano, flamante secretaria general del SUTE, asumió el 12 de enero, fue recibida por José Thomas director General de Escuelas, en la Casa de Gobierno. La dirigente sindical manifestó su preocupación porque pese a su reclamo, el tema salarial no formó parte de la conversación ya que “Thomas nos dijo que no es de su incumbencia, las clases empiezan el 21 de febrero y no tenemos fecha de convocatoria a paritarias”.

Tras la primera reunión entre las autoridades del gobierno y del gremio se trataron temas relacionados al inicio de las clases, entre ellos los protocolos sanitarios y la vacunación como así también la propuesta de una nueva Ley de Educación para la provincia.

Desde la parte oficial evitaron referirse a la reunión pero sólo destacaron que “el encuentro se desarrolló con buen clima de diálogo y se priorizaron los puntos principales para trabajar y avanzar durante 2022″.

Por su parte Carina Sedano manifestó, en declaraciones a Los Andes, lo que “Me preocupa que no pudimos hablar nada de salario sabiendo que está tan pronto el inicio. Thomas nos dijo que no tiene incumbencia en los salarial. Estamos esperando la convocatoria antes del inicio de clases”.

El tema salarial ha sido un permanente conflicto entre la parte oficial y el SUTE en los últimos años, dado que la mayoría de los incrementos fueron establecidos por el Gobierno por decreto.

Cabe destacar que el Gobierno de Rodolfo Suarez decidió liquidar a todos los empleados públicos un bono de $7.200 a partir de enero y como complemento salarial 2022, a cuenta de futuras negociaciones paritarias. Semanas atrás el SUTE había pedido una reunión con el gobernador para tratar este tema.

Protocolos Covid y vacunación

La titular del SUTE destacó que hubo coincidencias en cuanto a la importancia de la vacunación y de las condiciones epidemiológicas necesarias para garantizar el inicio de clases. “El fondo fijo para las escuelas, los celadores, los contra turnos, el tema de las trayectorias débiles que arrancan el 10 de febrero, si habrá o no burbuja, etc. Sabemos que la presencialidad es importante pero debe estar garantizada”, resaltó.

Respecto al tema de infrastructura, Sedano manifestó que Thomas “Nos comentó que las escuelas se están arreglando. Garantizan la calidad educativa pero no es sólo que los chicos aprendan, sino también que haya condiciones edilicias y salariales”, aseguró.

La sidicalista manifestó que las delegaciones departamentales harán un relevamiento de los establecimientos para saber sobre los arreglos y pedirá precisiones sobre a quién dirigirse ante un reclamo, “si es al Ministerio de Infraestructura, a los municipios que están haciendo arreglos, o a quién”.

Sobre la Ley de Educación, manifestó que “Nosotros queremos que haya amplia participación, que haya consenso con toda la comunidad educativa. Reconoció que fue un error no haberla debatido y que debemos hacer esa construcción. Veremos después si el concepto de construcción que tenemos es el mismo”, advirtió.