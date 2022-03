El famoso productor y Dj neerlandés anunció con un posteo en su Instagram que se encuentra en Mendoza, si bien no puso la ubicación exacta esta es la información que se puede observar hasta el momento.

Martin Garrix está en la provincia desde ayer al parecer y según las historias que publicó en su perfil personal. En el primer video vemos al exitoso Dj en un caballo y mostrando el paisaje. El también productor está en Argentina por la última edición del Lollapalooza y decidió este destino para conocer.

La confirmación de donde se encontraba el joven de 25 años sucedió con el posteo de este miércoles. Donde se lo ve arriba de un cabello posando y el pie de foto dice: “I’m on a horse” (Traducido a estoy sobre/en un caballo).

Posteo del Dj en su Instagram. Foto: Instagram @martingarrix

La publicación con apenas 3 horas de posteado ya cuenta con más de 217K de “me gustas” y más de 2660 comentarios. Entre los más destacados comentarios están:

Unos emojis de fueguitos de la cuenta de Lucas and Steave, un duo de Dj’s de música house holandés.

Tiësto, un DJ y productor neerlandés: “I am gonna take my horse to the old town road”.

Nicolás Tagliafijo, el jugador de fútbol, quien le respondió con emojis de corazones blanco y celeste.

Junto a cientos de fanáticos que dicen: “Mi país, mi país y banderas argentinas”.

A su vez el artista subió a sus historias más imágenes que muestran la experiencia que vivió en la provincia del sol y del buen vino.

La historia que publicó en la mañana de este miércoles Martin Garrix. Foto: Instagram

La última foto compartida muestra con quien compartió el día de cabalgata en el medio de la montaña.

Foto de su historia de Instagram. Foto: Instagram

La presentación en el Lollapalooza

El artista nacido en los Países Bajos, fue el cierre del Lollapalooza 2022. El Dj comenzó su show a las 23:30 del domingo pasado, con algunos sets de su autoría.

Martin Garrix en el Lollapalloza 2022. Foto: Twitter

Durante el show tuvo que parar el espectáculo y apareció un cartel en rojo que decía “Atención: por favor haga unos pasos para atrás y el show volverá a reanudarse prontamente”.

Esto sucedió y a los minutos habló por micrófono para decir que es una medida para cuidar a las personas que están cerca de las vallas y evitar amontonamientos.

Luego del show, el Dj y productor pidió disculpas en sus redes por las varias interrupciones del espectáculo, pero varias veces personas necesitaron asistencia médica.