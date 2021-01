Con el anuncio de la vuelta a las clases el 1 de marzo, el gobernador también informó un incremento para el personal docente y no docente de Mendoza. En medio del conflicto docente, Suarez decidió que ese aumento será por decreto. No obstante, la norma aún no ha sido publicada.

El aumento, como lo anunció Suarez el pasado 18 de enero, será del 20% y se abonará tres partes, no acumulables: 7% a partir de marzo, 7% a partir de julio y 6% desde octubre.

Asimismo se les dará un bono de 54 mil pesos, que se pagará en 12 cuotas: $4.000 de enero a agosto, $5.000 en septiembre y octubre y $6.000 en noviembre y diciembre.

Sin embargo, faltan días para que se cobre la primera cuota del bono y aún no ha sido publicado el decreto en el Boletín Oficial provincial. Desde el gobierno, aseguran que será publicado a más tardar este jueves.