Un festejo con un origen desconocido, pero querido por los amantes de las burguers. En Mendoza el rubro gastronómico ha crecido bastante los últimos años y con ello las propuestas de las hamburguesas.

Las de carne o de vegetales, con panes de colores y por supuesto acompañadas de papas fritas. Todos los 28 de mayo hace años se festeja en Argentina el día de la hamburguesa. Muchos locales o marcas aprovechan para hacer promociones de descuento para incentivar su consumo.

Si bien puede considerarse una comida rápida las innovaciones en este producto han cambiado y cada vez son más, aunque en el ranking de complementos está el cheddar y panceta.

Antes era un plato más destinado a los más chicos de las familias, pero en la actualidad en la mayoría de los restaurantes podés elegir una.

Hamburgueserías para conocer en Mendoza:

Burgang, con dos locales. Uno en Godoy Cruz y otro en Chacras/Corralitos.

La marca ofrece una experiencia real burgangster. Entre las opciones de hamburguesas tenes que todas vienen con pan de papa, hay opciones gluten free y vegetarianas.

Hamburguesa de Burgang. Foto: Instagram Burgarg

Vienen con un medallón pero en los extras se puede agregar los que quieras. Los precios van desde los $550 a los $900 y tiene delivery.

Jack House, con tres sedes en Capital, Chacras de Coria y Maipú.

Tienen burgers de 150 o 660 gramos de carne o medallones de verdura, con combinaciones de diferentes quesos.

Hamburguesas de Jack House. Foto: Instagram Jack House

Su estilo es bien americano, tienen promos para delivery o take away. También ofrecen lomos y hot dog con una ambientación de películas en los locales.

Make It Simple, no tiene local pero si delivery y take away (toda la noche).

La marca se defino como un arte hamburguesero, solo abre los viernes y sábados. Cuentan con opción veggie de hamburguesas y los precios van de $ 500 a $ 710, según el tamaño.

Hamburguesas de Make It Simple. Foto: Instagram Make It Simple

El delivery solo va a algunas zonas del Gran Mendoza y funciona hasta un determinado horario.

Burger Bar y Café, ubicado en Ciudad de Mendoza.

Son hamburguesas caseras, con blend de carnes propia y pan de papa. Poseen varias opciones para elegir, tienen opciones veggies y sin tacc. Las burgers smash vienen con papas y los precios van desde los $ 780 a los $ 1120, además hay opciones para los más pequeños.

Hamburguesas de Burger Bar y Café. Foto: Instagram Burger Bar y Café

La marca tendrá el sábado 28, cien hamburguesas a $ 250 pesos en happy hours desde las 16 a 20 o hasta agotar stock.

Roswell, ubicado en Godoy Cruz.

El local ofrece burgers, ensaladas, alitas de pollo, sándwiches americanos y papas. Las hamburguesas vienen con papas incluidas, cosa que no pasa en todos lados.

Hamburguesas de Roswell. Foto: Instagram Roswell

Las opciones vegetarianas van desde los $ 830 y las de carne van desde $ 840 a $ 990. El local tiene combos con gaseosas grandes y tiene una parte de coctelería. Se puede comer en el comercio, pedir delivery o retirarlo.

Bur 22, ubicado en Palmares Open Mall.

El local lleva poco en el centro comercial de Godoy Cruz, pero tiene bastantes seguidores de sus hamburguesas.

Hamburguesas de Bur 22. Foto: Instagram Bur 22

Tienen hamburguesas de pollo, carne, cordero, cerdo y vegetarianas que vienen con papas incluidas. Los valores van desde $ 840 a $ 1210.

Algunos locales como Mostaza, tendrán un 50% de descuento por el Mega Day en la hamburguesa Mega Deluxe Bacon. Los interesados podrán comprarlas en todas sus versiones y se accederá a la promoción desde la app de la marca.