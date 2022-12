Cuándo y cómo será “Mundo Cómic”, el evento de cosplayers más grande de Cuyo

La cultura de los comis, películas y series se prepara para regresar con el evento más grande de Cuyo. “Mundo Comic” se desarrollará los días 3 y 4 de diciembre y contará con grandes invitados especiales.

El evento será en las dos jornadas, sábado y domingo, a partir de las 20 hs. en el Auditorio Ángel Bustelo, con propuestas e invitados que prometen encantar al público.

En esta oportunidad, la convención de comic más grande de Cuyo contará con la presencia del actor mexicano Juan Carlos Tinoco, voz entre otros personajes, de “Thanos” de Marvel.

Vuelve Mundo Cómic, el evento de Cómic más grande de Cuyo, con grandes invitados especiales. Foto: Canal 9

Cómo será “Mundo Comic”

“Mundo Cómic” tendrá dos jornadas a puro shows, donde habrá cómics, videojuegos, cosplay, stand, merchandising, charlas y mucha diversión, además de concursos con premios a los mejores ilustradores.

Además, estarán presentes invitados especiales. Desde México, y por primera vez en Mendoza, llega Juan Carlos Tinoco, la voz oficial de icónicos personajes como Thanos, Brian Griffin de Padre de Familia, Jiren de Dragon Ball Super, Dwayne “la Roca " Johnson, Rengar y Sion de League of Legends y muchos más, para deslumbrar al público. Y un plus, la posibilidad de conocerlos en un Meet and Greet.

También habrá reconocidos cosplayers invitados, como Superman Ezequiel, Maverick, Gina Pow, Yuzu Chan y Tyrell. Varios participarán en torneos de juegos como League of Legends, Fortnite, Dragon Ball Budokai.

Por otro lado, habrá espacios temáticos donde los presentes podrán tomarse fotos, plataforma 360, juegos de mesa, y desde Buenos Aires llega el show de MetaL Warrior y Eddie Cruz.

¿Qué es un cosplayer y cosmaker? El cosplay es una manera de vestir o de disfrazarse que tuvo su origen en la década de los setenta en Japón, los cosplayer son las personas que se visten como distintos personajes de los cuales son fanáticos, generalmente del mundo del comic, o de películas asociadas al entretenimiento. Respecto al cosmaker, se denomina a la persona que fabrica cosplays, ya sea para uso propio o para su venta.

Participaciones especiales en el evento más grande del Comic de Cuyo

MetaLWarrior y Eddie cruz

El youtuber Metal Warrior, se une al cantante Eddie Cruz, para en dupla ofrecer un repertorio de clásicos de animé en su versión rockera.

MetaLWarrior es pionero de la plataforma YouTube desde el año 2006, sube desde música, gaming, humor, cocina y muchas más. Eddie Cruz, talentoso músico multiinstrumentista, especializado en guitarra.

Respecto al nombre en el cuál se inspiró el youtuber, Metal Warriors, se trata de un videojuego de correr y disparar con plataforma de acción de desplazamiento lateral desarrollado por LucasArts.Fue publicado por Konami exclusivamente para Super Nintendo Entertainment System en Estados Unidos en 1995.

Cosplayer invitado Superman Ezequiel

Iniciado “por casualidad” en el mundo cosplayer, desde 2020 es Superman Ezequiel, es un argentino radicado en Chile. Su personaje se ha ido consolidando, con su participación en destacados eventos en el país trasandino y como invitado a programas de televisión tales como “Buen Finde en TVN”, “Mundo Cosplay” en ViaXesports, “Triangulo”.

Es un promulgador de la instalación de hábitos sustentables. Es Ingeniero en Administración de Empresas y Coach Ontológico Profesional.

Como cosplayer es un activo promotor de campañas solidarias y de acción social, además tiene una increíble historia de superación personal, ya que hace 5 años tuvo un gravísimo accidente, ¡Un héroe de la vida real!

Cosplayer invitado “Maverick”

Cosplayer y cosmaker, desde hace 7 años. Dibujante y escultor. Creador de Mascaras Cowl Comics, espectaculares máscaras, accesorios y muscle suits, fanático del universo de los cómics.

Cosplayer invitada Gina Pow

Productora, animadora, diseñadora, artista make up, cosplayer y cosmaker. Trabaja en Mascaras Cowl Comics. Fanática de cómics clásicos como X-Men o Batman, ha participado como cosplayer invitada y jurado en diversos eventos y convenciones.

Cosplayer invitada Yuzu chan

Destacada cosplayer y cosmaker. En especial fan de Pokémon, ha participado en diferentes eventos Gamer y Cosplay, recientemente participó de la AGS como cosplayer invitada.

Cosplayer invitada Tyrell

Reconocida cosplayer, ganadora en la Mendotaku, invitada de lujo en la AGS, y streamer.

FICHA

Mundo Cómic-Sexta Edición

Días y horario: sábado 3 y domingo 4, 20h

Entradas: $2000 (por jornada) a través de eventbrite.com.ar