Para celebrar los 70 años de Charly García, desde Mendoza se recuerdan las locuras del cantautor en la tierra del sol y del buen vino. El mayor escándalo fue cuando saltó al vacío desde un balcón a 18 metros de altura.

//Mirá también: Charly García: “Estoy bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”

Era el 3 de marzo de 2000, Charly García tenía 48 años y estaba alojado en el entonces hotel Aconcagua porque había tocado en el estadio Malvinas Argentinas. Fue al mediodía cuando se paralizó la respiración de todos los que lo vieron caer. El cantautor -que ya cumple 70 años- se lanzó a la pileta. Recorrió los 18 metros desde el balcón de la suite presidencial hasta tocar el agua en menos de dos segundos. Horas después compuso “Me tiré por vos”.

Me tiré por vos

“Estaba muy aburrido en mi Mendoza fatal. Dije: ‘¿Qué me falta ahora? ¡Solo aprender a volar!. Mirá pendejo, me tiré por vos...” (“Me tiré por vos”. Track 15 de Sinfonías para adolescentes, Sui Generis).

"Me voy a tirar del noveno piso, me voy a tirar al mar. Me voy a tirar sin pedir permiso, me voy a tirar igual..." ("Noveno B". Track 16 de Sinfonías para adolescentes).

El 30 de octubre del 2000, Charly García y Nito Mestre publicaron "Sinfonías para adolescentes". Las dos canciones citadas son parte de ese álbum y tuvieron su génesis el mediodía del viernes 3 de marzo de 2000 en Mendoza, en uno de los hitos que marcaría para siempre la vida de Carlos Alberto García Moreno: su recordado salto a la pileta desde el noveno piso del hotel Aconcagua.

En la suite dejó su sello personal -alfombras y paredes pintadas con aerosol-, y es la misma donde 12 horas después se alojó el entonces presidente, Fernando De la Rúa, quien había viajado para la Vendimia.

Infografía

“Es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando”, afirmaba en el video de aquella oportunidad. Nadaba y charlaba con los periodistas que habían corrido hasta el borde de la pileta. Luego se paró en la parte menos profunda (entre 1,20 y 1,50 metros) pero minutos antes se estima que cayó en la parte más honda que es de 2,40 metros. Se cree porque la pileta estaba desierta y nadie lo vio caer.

Charly García en pleno vuelo.

El salto de Charly García a la pileta, según Charly

Dependiendo de quién rememore aquellos días, hay diferencias en el relato. En el documental de National Geographic, el propio Charly contó: “¿Sabés por qué me tiré? Porque me perseguía la Policía. Había un policía abajo. Cuando subió, me dijo: ‘¡Yo soy la policía!’. Y le dije: ‘¿y quién te mandó a no estudiar?’. Me reí mucho”, relató. Y agregó que de joven se tiraba de los molinos de viento hacia la pileta. “Practiqué. ¿Vos te creés que estoy loco?. No, no estoy loco. Tenía un solo salto para hacer”.

En una entrevista con Los Andes en 2013, realizada por Leonardo Rearte, también García repasó el episodio. “Me di cuenta de lo que hice cuando estaba en el aire. La primera parte del salto -que es cuando todavía estás bajo la influencia de tus músculos- es una cosa. Y después te chupa la gravedad y bajás como un meteorito”, relató y agregó: “Me llevaba la policía por algo que yo no había hecho”.

Rodeado. Luego de saltar leyó Los Andes y habló con periodistas.

La caída de Charly, según sus allegados

Alfredo Lafferriere era por aquel entonces funcionario de Cultura de Ciudad y tuvo que acompañar a todos lados a Charly. El músico había llegado para tocar en Mendoza la noche del miércoles 1 de marzo en el Malvinas Argentinas junto a Mercedes Sosa y Nito Mestre en el ciclo federal "Argentina en Vivo".

"La misma noche del show fuimos a cenar y de ahí fuimos a La Reserva, donde Charly tocó con el músico mendocino Eduardo Mirabelli", rememora en alusión al escenario del escándalo que inició todo.

“La mañana del 3 de marzo, Charly me pidió que llame a su novia y que mandara una limusina al aeropuerto de Mendoza, que ella iba a viajar. Llamé dos veces y la segunda vez me atendió la madre y me dijo: ‘Dígale a ese depravado (por Charly) que no vuelva a molestar a mi hija’. Cuando le llamé a Charly para contarle, se enojó y me dejó hablando con la prima, que estaba con él en la suite. Y ella me dijo: ‘Dice Charly que se va a tirar a la pileta por la ventana’. Me dejó helado”, recuerda.

La pileta a la cual saltó el artistas.

Pileta sobre la cual se arrojó Charly.

Llamó entonces al músico David Lebón, amigo de Charly, quien vivía en Chacras de Coria. "Me dijo que me quedara tranquilo, que cuando habían estado grabando con Serú Girán en Acapulco, Charly ya había hecho clavados en el hotel", agrega Lafferriere.

Casi desesperado, se dirigió al hotel a toda velocidad: “Cuando llegué, había salido de la pileta y había atendido a los periodistas. Lo subimos a una combi hasta el aeropuerto y sacamos un pasaje para el primer vuelo que salía para Buenos Aires”, cuenta.

Ya con Charly fuera de escena, un escribano se hizo presente para constatar todos los daños que habían quedado en la suite. "Cuando le llamé para decirle, me dijo que él no había hecho eso porque 'ese no era su estilo'", concluye.

Así se hizo el video que captó el momento

Daniel Raquela es el camarógrafo que inmortalizó los pocos segundos que tardó Charly García en pasar de la terraza a la pileta. "Estábamos junto a Marcos Álvarez haciendo la cobertura para Canal 7", rememora. Si bien Daniel y Marcos estaban en el momento y lugar indicado, el olfato periodístico tuvo un rol clave. "Tenía la cámara en el piso y estaba cambiando la cinta. Escuchamos gritos de los fans y cuando levanté la vista vi que se había asomado Charly. Sin pensarlo apreté REC antes de levantar la cámara.

“Cuando apunté la cámara a Charly, saltó. Hoy lo veo y no puedo creer haber hecho el encuadre perfecto”, resume aún incrédulo.

“Desde afuera nadie vio dónde había caído Charly. Estábamos todos helados, pero nunca corté la filmación”, agrega Raquela que se ha propuesto hacer un documental sobre ese día y sueña con reunirse con Charly. “Lo primero que pensé es que había filmado el suicidio de Charly. Si ésa imagen no hubiese estado, nadie lo ve. No es como hoy que lo hubiesen grabado 40 personas con su celular”.

La periodista Laura Antún lo cubrió para Los Andes: “Después del piletazo se fue al aeropuerto con un pañuelo en la mano porque parece que se había lastimado la mano. Pero paseaba por el Free Shop tranquilo. Siempre que venía a Mendoza le iba mal”, concluye.

La furia y las denuncias previas al gran salto

Desde que Charly saltó del noveno piso hasta que bajó toda la efervescencia pasaron 45 minutos. Sin embargo, el Huracán Charly venía dejando su huella desde hacía días.

//Mirá también: Belén Francese atacó sin filtros a la China Suárez tras su descargo: “No la banca ni el mismo diablo”

La madrugada del jueves 2 fue la más conflictiva. Después del recital en el estadio, García cenó y luego fue al pub La Reserva. “Tipo 2 de la mañana se puso a tocar en un piano e hizo temas de Sui Generis. A eso de las 5.30 se iba y una mujer le pidió un autógrafo. A su manera, Charly le dijo que no tenía ganas. Y la mujer le tiró un vaso. Charly se puso loco, y empezó a patear sillas. Lo calmamos y volvimos al hotel”, recuerda Lafferriere.

Gladys del Carmen Navarro, la mujer del incidente, lo denunció. Charly fue a Tribunales pero se rehusó a que le “pinten los dedos”. Aunque recuperó la libertad y regresó al hotel, Charly quedó procesado e imputado. Pero en octubre de 2002, el músico fue absuelto.