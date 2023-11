Charly García tendrá una esquina con su nombre en Nueva York

Charly García rompe fronteras con su música. Desde este lunes, la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley en la metrópoli de Nueva York será renombrada oficialmente como “Charly García Corner”.

Este cambio de denominación es el resultado de una iniciativa liderada por Mariano Cabrera, un actor y director argentino radicado en la urbe neoyorquina, quien obtuviera el apoyo formal del Consulado de Argentina.

La instauración de la nueva nomenclatura en el lugar donde se tomará la icónica imagen que fuera tapa del disco Clics Modernos se celebrará mediante un evento protocolar que contará con la presencia de ilustres músicos asociados a la trayectoria de Charly, entre los que se encuentran Fernando Samalea en la batería y Fabián El Zorrito Vön Quintiero alternando en el bajo y los teclados.

Además, según informó Infobae, se sumarán la vocalista Hilda Lizarazu y los talentosos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva en la guitarra y batería respectivamente, todos con un historial de colaboraciones en diferentes proyectos musicales del icónico artista argentino. Las festividades se extenderán más allá de la ceremonia, con un evento programado en las instalaciones del Consulado Argentino, donde se anticipa que se desarrollará una jam session.

Cabe mencionar que las conmemoraciones incluyeron una charla informal que Fernando Samalea ofreció este sábado en Central Park y un “walking tour” guiado por El Zorrito y el tecladista Alfie Martins, que tuvo lugar el pasado domingo. Este recorrido especial está diseñado para visitar las locaciones emblemáticas utilizadas por la estrella del rock argentino para la filmación del videoclip de su canción Fanky en el año 1989.

La esquina de Charly García. Foto: Instagram / @charlygarciacorner

NO ES UN EXTRAÑO

Respecto de lo que ocurrirá hoy, el Consulado, a través de un comunicado, destacó: “Dicha inauguración contará con la presencia del embajador de la Argentina en los Estados Unidos, el autor creativo del proyecto, el Comisionado de Transporte y otras autoridades de la Ciudad de Nueva York. Ese día se develará la ‘street sign’ y placa conmemorativa que identificará la esquina de Walker St. y Cortlandt Alley como ‘Charly García Corner’”.

Fernando Samalea compartió, en Central Park, una charla sobre las aventuras y desventuras de Charly en New York. Foto: Instagram / @charlygarciacorner

Y agregó: “Para finalizar la ceremonia, los músicos miembros de las bandas que han acompañado a Charly en diferentes momentos de su carrera: Hilda Lizarazu, Fabián Zorrito Vön Quintiero, Fernando Samalea, Alfi Martins, Kiuge Hayashida y Toño Silva realizarán un concierto en vivo de media hora aproximadamente”.

Sobre este particular momento que se vivirá en Nueva York, Mariano Cabrera destacó en las últimas horas: “Ayer estaba en el Central Park, suena el teléfono. Era Charly agradeciéndome emocionado todo esto. Me contuve para no llorar. Traté de coordinar algunas palabras en medio del shock. Charly está feliz, todos estamos felices”.

El creador del proyecto, Mariano Cabrera, ultimando detalles de la presentación junto con el cónsul argentino en New York y la agregada cultural. Foto: Instagram / @charlygarciacorner

En ese marco, contextual y de placa conmemorativa, el actor y director destacó: “Quiero agradecer a todos los que de alguna manera u otra han colaborado para que el proyecto de inmortalizar a este lugar donde se realizó la portada de este icónico álbum de la música y cultura latinoamericana hoy sea realidad.

Y sumó: “Primero y principal a la consejera Noelia Dutrey cultural attache del Consulado Argentino en New York, quien sin su trabajo y apoyo hubiera sido imposible este proyecto. Al cónsul argentino en New York Santiago Villalba y a las autoridades de la ciudad de New York”.

NUEVA ESQUINA: NUEVOS TRAPOS

Como una especie de llevar “el agite” y “los trapos” de nuestra bandera por Charly, en declaraciones a FM Delta, el cónsul general de la Argentina en Nueva York, Santiago Villalba, destacó: “Viajó muchísima gente no solo de la Argentina, hay gente de Perú, de Colombia. Es importante hacer hincapié en lo que hoy significa tener un pedazo de la Argentina en Nueva York”.

Charly García después de pintar "nuevos trapos" en una pared neoyorquina. Foto: La Nación

Al respecto, Villalba señaló que esto es “una manifestación cultural no solo de los argentinos, sino de los amantes del buen rock, de la cultura y del talento, que cada vez que pasen podrán sacar una foto, y será una reivindicación cultural de lo que es la Argentina y Charly García”.

CLICS MODERNOS

Reconocido por un sector de la crítica y seguidores como la cúspide creativa de su trayectoria musical, el álbum en cuestión se distingue por incorporar elementos que aluden a la época de la dictadura militar en la Argentina, entrelazados con una lírica impregnada del característico sarcasmo y sentido del humor que define el estilo de Charly García.

La famosa revista Rolling Stone sobre el aniversario de Clics Modernos. Foto: Instagram / @charlygarciacorner

La producción del álbum estuvo a cargo del cantautor, quien además compuso las piezas musicales que lo integran. La mayor parte del proceso de grabación tuvo lugar en los renombrados Electric Lady Studios de Nueva York, un espacio fundado por Jimi Hendrix situado en el corazón de Greenwich Village.

“No viajé para hacer un disco. Pero en ese lugar, todo inspiraba. Me gustó la energía y quise componer y juntarme con algunos músicos para hacer algo”, revelaría luego García en una entrevista retrospectiva. Para el bajo, García buscó la habilidad de Pedro Aznar, mientras que para la percusión convocó al destacado baterista Casey Scheverrell, sumergiéndose juntos en una odisea musical que, si bien se inclinaba predominantemente hacia el new wave, no dejaba de lado ciertos destellos del género pop.

Charly García durante la grabación del videoclip Fanky. Foto: Infobae

Tras asegurarse el alquiler del estudio, el músico solicitó a los propietarios que le sugirieran un productor musical de primera línea. “El mejor”, fue la consigna que dio. Como resultado de una inversión considerable, se presentó en el estudio Joe Blaney, un ingeniero de sonido de prestigio que venía de trabajar en la producción de un álbum de la banda The Clash. Tras un breve intercambio con Charly, Blaney accedió a sumarse al proyecto y emprender juntos la grabación del disco. El resto es historia, que llega ahora a las calles de Nueva York y su “Modern Clix”.