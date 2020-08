Es el primero en formato totalmente virtual en la provincia, ya que anteriormente se realizaron las finales de torneos de manera presencial en dos oportunidades: en 2018, en el espacio Julio Le Parc, y en 2019, en el Hotel Intercontinental. Hoy, en el marco de la pandemia, se persigue mantener la competencia desarrollando la actividad desde las casas.

Mediante diferentes videojuegos busca hacer que la juventud compita de forma recreativa, amistosa y trabajando en equipo, generando herramientas de participación.

El torneo cuenta con el aval de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), institución que otorgará un sello de calidad, además de aportar importantes premios para los ganadores.

En esta primera competencia virtual hay más de $100.000 en premios. Comenzará el sábado 5 de setiembre y se extenderá hasta fines de setiembre. Los participantes competirán en Counter Strike Go, League of Legends, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Valorant, Dragon Ball Figther Z y Fortnite.

E-sports

Quarentine Challenge es un proyecto articulado con distintas organizaciones como AMDE, Filmandes, DEVA, Vórtice e-sports Mendoza, Master Contenidos, Matcherino, Fangames y la Dirección Provincial de Juventudes. Todas comparten el mismo objetivo: desarrollar las potencialidades de cada jugador, fomentar los valores deportivos y humanos, como el trabajo en equipo. También persiguen concientizar a la comunidad en general sobre los deportes electrónicos.

Estrategias en tiempo real y generación de empleo

Algunos juegos han crecido al punto de igualarse en audiencia a eventos como el Super Bowl y generan empleos de igual manera que cualquier deporte presencial. Según cifras publicadas en el portal newzoo, durante 2019 la industria de los e-sports generó a nivel mundial 543.5 millones de dólares y se espera para el 2020 superar el billón de dólares.

Los deportes electrónicos son competencias como ligas, torneos o encuentros entre jugadores de un mismo videojuego. Los géneros más comunes en esta disciplina son estrategia en tiempo real, disparos en primera persona, arenas de batalla multijugador y simuladores de deportes reales (futbol, fútbol americano, básquetbol, etc.).

En Mendoza y bajo la órbita del audiovisual clúster Film Andes se enmarca el proyecto de e-sports local, que nace como un núcleo de capacitación y asesoramiento para todos los emprendedores y comunidades relacionados con los deportes electrónicos.

Inscripción gratuita

La inscripción cierra el jueves 3 de setiembre y los torneos se inician el sábado 5 de setiembre.

Para inscribirse es requisito completar todos los pasos en los siguientes enlaces: