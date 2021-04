Un vecino marplatense que trabajó 54 años en el ámbito de la ciencia en el sector público, pero lleva siete años esperando que le otorguen la jubilación: tiene 81 años. Jorge Rubén Álvarez es licenciado en Geología y trabajó durante 31 años en la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires.

El hombre trabajó para YPF, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y también formó parte de un equipo de investigación de Recursos Hídricos en Misiones, Formosa, Salta y Jujuy. Según detalla 0223, en 1979 Álvarez volvió a Mar del Plata y comenzó a trabajar en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia: “Estuve 34 años ininterrumpidos”.

Trabajó allí hasta el 2014 cuando le correspondía percibir la jubilación ordinaria pero por un “error de cómputos” lleva siete años en la lucha y espera para cobrar el beneficio que se ganó trabajando. “Tengo 81 años y tengo que seguir trabajando en una consultora porque hace siete años estoy esperando que llegue mi jubilación”, explicó el geólogo en un video.

El pedido de Álvarez tiene un claro destinatario: el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Quiero que me vacunen, pero antes les quiero pedir que me jubilen”, dijo y aseguró que no recibe ninguna ayuda por parte del Estado y que debe salir a trabajar para llegar a fin de mes.

“Tengo 54 años de aporte”, remarca el hombre, que también es Ingeniero en petróleo, y aclara que comenzó con su contribución cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional de La Plata a los 19 años cuando fue becado y desde allí descontaban para su jubilación.

¿Por qué no recibe su jubilación ordinaria?

“Cuando fui a cobrar la jubilación ordinaria me dijeron que se habían equivocado porque yo había dado clases en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como profesor, una dedicación simple”, explica y agrega que allí radica el problema: “Había aportado simultáneamente a la provincia y a Nación”.

El pedido es claro: Álvarez quiere que lo jubilen más que una vacuna. “Creo que sin la vacuna puedo sobrevivir, pero sin la jubilación va a ser muy difícil sobrevivirlo como hasta ahora”, dijo el hombre de 81 años.