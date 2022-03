Este sábado 5 de marzo se conmemora el “Día de la Conciencia Ciudadana y Respeto al prójimo en el Tránsito”. A raíz de ello, distintas organizaciones de Mar del Plata participarán de una jornada de concientización que se llevará a cabo en Plaza Mitre, de 17 a 19hs. Será una actividad dirigida a niños “para aprender jugando sobre seguridad vial”.

¿Por qué el 5 de marzo?

El 5 de marzo de 1995, Gabriela Fernández, de 18 años, murió atropellada en La Plata por un conductor que conducía alcoholizado y luego se dio a la fuga. En conmemoración, se promulgó el “Día de la Conciencia Ciudadana y Respeto al prójimo en el Tránsito” con el objetivo de promover la concientización en el respeto hacia el otro cuando transitamos en la vía pública como peatones, conductores o ciclistas.

Este sábado se desarrollará un evento dirigido a niños de entre 6 y 10 años respecto a la educación vial Foto: Familiares de Víctimas de Delito y Tránsi

Todos los 5 de marzo, se consideran días especiales para la educación y reflexión en torno a la seguridad vial. Sin embargo, todos los días podemos generar un cambio en este sentido. Por este motivo, cuando salgas a la calle, sé consciente y respeta al prójimo. La seguridad vial la construimos entre todos.

Actividades:

Lugar: Plaza Mitre

Día y horario de la actividad: 5 de marzo de 17 a 19hs.

En el marco del “Día de la conciencia ciudadana y respeto al prójimo en el tránsito “. La Comisión asesora de seguridad vial, en conjunto con las áreas de EMSUR, EMVIAL, EMDER, Observatorio Vial MGP, Subsec de movilidad Urbana MGP, Sec de Seguridad, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y diseño UNMDP, AMPAS de Productores de Seguros, Asoc de Victimas de Delito y Tránsito, Red Cuidarte + llevarán a cabo una actividad en plaza Mitre, a partir de las 17 hs.

Dicho evento estará dirigido a niños de 6 a 10 años y respectivos padres, con actividades y juegos dirigidas al correcto uso del casco, el no uso del celular mientas se transita o el cruce de una calle, el no uso de auriculares, mirar a ambos lados al cruzar una arteria, cruzar por las sendas peatonales, etc.

Pequeñas acciones que hacen a la seguridad vial, e ir incorporando conceptos básicos a los más pequeños.

Este sábado se desarrollará un evento dirigido a niños de entre 6 y 10 años respecto a la educación vial Foto: Familiares de Víctimas de Delito y Tránsi

Es libre de participación a toda la ciudadanía.

Objetivo de la actividad

Crear conciencia Ciudadana y Respeto al prójimo en el Tránsito. Están invitados todos a participar y crear conciencia vial en niños, adolescentes y adultos.

Habrá un circuito de educación vial y una serie de actividades con el objetivo de tender a una movilidad que fomente el respeto, la convivencia y el cuidado de la vida. La idea es reflexionar y conocer las normas de tránsito a través del juego, promoviendo las buenas prácticas como peatones, ciclistas, motocilcistas y automovilistas. El objetivo es fomentar una movilidad con respeto, convivencia y donde todos cuiden la vida.

Habrá profesores del EMDER, personal de la Dirección de Tránsito Municipal quienes, junto a los integrantes de la Comisión Asesora de Seguridad Vial, guiarán y acompañarán en los juegos. La jornada, además, cuenta con el apoyo de EMVIAL, el EMSUR y la Secretaría de Educación.