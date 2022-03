Por intermedio de la Nota Particular 18 del año 2022 se presentó este lunes, ante el Honorable Concejo Deliberante, la creación de un hospital veterinario municipal que atienda gratuitamente a perros y gatos que necesiten atención, en consultorios debidamente equipados (sala de rayos X, ecografías), quirófano y un sector pre y pos quirúrgico y un laboratorio destinado al análisis de los animales.

Asimismo, se propone que el hospital cuente con personal de veterinarios y asistentes para que los vecinos con domicilio registrado en el Partido de General Pueyrredon puedan acercarse junto a sus mascotas para recibir la atención necesaria para cada animal.

La petición realizada por el abogado Marcelo Pérez Peláez expresa que “se ha fomentado públicamente la adopción de animales, vacunación y castración desde el área de zoonosis. Una institución que por su finalidad de creación y la actual situación de nuestro Partido es hoy insuficiente para lograr el objetivo que la Municipalidad plantea. Ello por la gran cantidad de animales abandonados en la calle, sumado a las limitaciones económicas de los habitantes de nuestro Partido para poder afrontar el cuidado de la salud de los perros y los gatos”.

La iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante por el abogado Marcelo Pérez Peláez. Foto: Marcelo Pérez Pel

“Existen en nuestra comunidad gran cantidad de instituciones y organizaciones no gubernamentales que reclaman hace años por un hospital veterinario, para poder atender a los animales abandonados. Reclamos que se han realizado públicamente, por ejemplo, a fines del año 2021 frente al Palacio Municipal”, agrega.

“Debido al estado de la situación económica que afecta al país en su totalidad, es dificultosa la atención veterinaria particular por gran parte de la población, por lo que es necesaria la creación de un Hospital veterinario público municipal. No sólo para los animales que están abandonados, sino para los que puedan ser adoptados o estén incorporados a familias que no pueden afrontar los gastos de un tratamiento veterinario”, concluye el pedido.