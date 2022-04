Mediante Decreto de la Presidencia Nº 94, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon entregó el título “Vecino Destacado” a Rubén Muñoz “por su destacada trayectoria como deportista, entrenador, dirigente, periodista y promotor del básquetbol local”.

El acto de entrega se llevó a cabo hoy, viernes 8 de abril, en el recinto de sesiones, a instancias de Vito Amalfitano (FdT).

Asistieron Nicolás Lauría (CREAR Juntos); Miguel Guglielmotti y Mariana Cuesta (FdT), además de familiares, amigos, allegados y colegas.

Recibió el título de “Vecino Destacado” por ser gran difusor del básquetbol marplatense y argentino. Foto: Honorable Concejo Deliberante G

Después de la presentación del reconocimiento, llegó el momento de las palabras. Como autor de la iniciativa, Amalfitano expresó: “Debo confesar que no soy objetivo porque yo, al Ruso, lo quiero mucho. De todos modos, sé que en el Concejo Deliberante se distingue a quienes lo merecen. Y en su caso, le sobran pergaminos, porque tiene una trayectoria prolífica, habiendo sido precursor en muchas áreas. Por ello, agradezco la presencia de la familia. El Ruso es -y digo en presente porque no se deja de ser- un gran deportista, un gran entrenador, el creador de una escuela de entrenadores y un gran difusor de partidos de básquetbol con su propia productora. Es por ello que hoy estamos expresando el agradecimiento de la comunidad a todo lo que hizo”.

Por su parte, Lauría dimensionó el vínculo que tiene con Muñoz a través de una anécdota: “Yo jugaba en inferiores y un día me convoca a su productora. Me entrega unos compilados de video en VHS. Eran imágenes de mi papá, Zachary Cooper, extranjero que había jugado en Peñarol. Era la primera vez que lo veía a mi viejo jugando y fue como verme a mí. Siempre le estaré agradecido por ese gesto. Su reconocimiento me moviliza porque somos del mismo deporte y porque es un apasionado. Definitivamente, dejaste huella en mi vida”.

Luego de recibir el reconocimiento, El Ruso Muñoz hizo uso de la palabra, embargado por la emoción: “Me cuesta hablar, pero quiero manifestar mi agradecimiento a la inquietud del Honorable Concejo Deliberante. Cuando leí el proyecto me sorprendí, porque relata situaciones que pasé por arriba, muy velozmente. Momentos que he vivido y no recordaba. Realmente, no había comprendido todo lo que hice. Quiero agradecer a mi entorno, porque sin el apoyo de la familia es imposible desempeñarse con responsabilidad en una tarea, que es también una pasión. Estoy convencido de que el básquet le robó a mi mujer a su marido. Le quitó tiempo con mis hijas, cumpleaños, celebraciones. Es fácil perder de vista a la familia cuando la vorágine te envuelve en el manto de la pasión. Quisiera darle las gracias y reconocer a Jorge Topalián, a quien conozco y con quien trabajo hace casi la misma cantidad de años que estoy con mi mujer, así que podría considerarlo una especie de marido también, ja. Yo siento que siempre estuve con los mejores, en cada emprendimiento. Y por eso pude hacerme mejor. Soy un agradecido a los maestros, que me enseñaron: Abel Guariste y José María Lopetegui, entre otros. Una vez más, gracias a todos y en la despedida, estoy seguro de que lo estará disfrutando mi vieja”.

Argumentos del reconocimiento

Rubén Muñoz nació un 24 de febrero de 1953 en Lanús.

En la década del ‘60, sus padres decidieron radicarse en Mar del Plata, ciudad en la que se crío, creció y desarrolló sus actividades deportivas y profesionales.

Siendo amante del deporte desde chico, comenzó a jugar al fútbol en Peñarol, pero se inclinó por el básquetbol. Comenzó a jugar en las inferiores del Club Atlético Mar del Plata y allí conoció al recordado Uby Sacco, responsable directo del apodo “Ruso”.

Más adelante se incorpora al IPR Sporting Club donde se forma un gran equipo junto a “Duc”, “Nando Diaz”, “el Tano Fava”, “García Gogui”, Fay y su socio en la cancha, “el Loco Muñiz”, dirigidos por Orlando Zavadlav.

Luego de pasar por Centro Juventud Católica, continúa de actividad deportiva en Kimberley, donde integra un equipo que hizo historia en la ciudad, con el “Negro Echavarria” como entrenador; el final de este proceso fue el campeonato Provincial del año 1982, por primera vez en la historia venciendo a Bahía Blanca en la final.

Muñoz ya incursionaba como entrenador en categorías formativas y en el basquetbol femenino, lo que lo coloca en esa selección campeona, además de jugador, como asistente en la dirección técnica del Negro Echevarría.

El seleccionado campeón de Mar del Plata debía representar a la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Argentino y, imposibilitado Echavarría de viajar, quien acepta el puesto de entrenador es Muñoz, logrando el subcampeonato argentino.

En los años ‘80 fue pieza importante en el proyecto Semanario Prensa Local, del partido de Mar Chiquita, creado por José María Lopetegui, quien lo guió en su quehacer empresarial.

Por esos años se funda Centro Marplatense de Técnicos de Basquet, (CEMATEBA) donde Muñoz es integrante.

Con CEMATEBA se propone dictar en Mar del Plata el curso nacional para entrenadores de Básquet en el año 1985; y, a partir de allí, germina la faceta de Rubén Muñoz periodista y productor.

Durante el dictado de ese curso, un compañero, Jorge Topalián, comenta que sería bueno filmar entrenamientos para mostrarte a los más chicos y que poseía una cámara para hacerlo. Ese comentario, con el tiempo lo reflota Muñoz y propone a su compañero filmar un partido de Peñarol en su ascenso en Liga B de Básquet. Pasaron 33 años de ese hecho, y desde entonces, el “Topo” Topalián sería su socio, amigo y hermano de la vida. Luego se sumó Daniel Machiaroli y allí nació MTM Producciones, juntando las iniciales de los tres apellidos.

Con trabajo, esfuerzo y apoyo de familiares, se logró formar una productora televisiva que transmitía los partidos de Peñarol en la Liga B.

Desde mediados de la década del ‘80, Muñoz y Machiaroli relataban y comentaban, Topalián filmaba para emitirlo en el recordado CCTV y, esas transmisiones, se convirtieron en el clásico programa Básquet Visión, que lleva a la fecha, noviembre de 2021, 1624 programas emitidos.

El empuje y la dedicación de Muñoz hicieron posible emitir Básquet Visión en vivo y en directo desde su propio estudio, ubicado en la avenida Jara, por la pantalla de Canal Azul en ese momento, actualmente Canal 10.

En tiempos en los que no había internet, no se podía ver los partidos si no se los presenciaba en vivo, y solamente la radio permitía la comunicación inmediata, el “Ruso” proporcionó imagen con sus relatos y transmisiones que realizara desde entonces junto a su socio Jorge Topalián.

Con todo eso, nunca dejó su amor por los pantalones cortos y la pelota naranja, y combinaba sus dos pasiones: el periodismo y el básquet. Tras su retiro como jugador en el Club Independiente local, pasó a dirigirlo; y luego llegaría a Grupo Universitario de Tandil, para más tarde llevar el básquet al club Aldosivi. Y, como cierre de su actividad formativa, crea las escuelas de los clubes Teléfonos y Banfield.

Incursionando en el rol dirigencial, junto a una treintena de productores locales, en el año 2010, funda la Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales (CAPRICA) la cual preside en sus comienzos.

En el año 2017, fue merecido destinatario, junto con otros cuatro colegas trabajadores de prensa, de la credencial de ORO (en referencia a Osvaldo Ricardo Orcasitas), otorgada por la Asociación de Clubes de Basquetbol.

Que, además de ser un gesto de reconocimiento a la trayectoria y el apoyo al básquet en todas sus formas, la credencial le abre la puerta para estar en donde ya había estado: cualquier partido de la Liga en cualquiera de sus variantes (Nacional, Argentina, Femenina y de Desarrollo).

Más de tres décadas de aporte a la difusión del básquet local se merecían un reconocimiento y así lo entendieron los organizadores del premio Lobo de Mar, que justo en la 30º edición, en el año 2018, le hicieron un merecido reconocimiento especial a la trayectoria en el rubro “Periodismo deportivo local”.

Desde 2018 hasta la actualidad, es el Presidente de la Comisión Directiva de Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina (APREBA), de la que fue uno de los principales impulsores, logrando juntar el básquet y el periodismo y así unir a colegas a lo largo y ancho del país con su amado deporte.

Si hay algo que lo caracteriza a el Ruso, es su tenacidad, su tesón por lograr objetivos claros, nunca bajar los brazos e ir siempre por más. Soñar y que esos sueños se hagan realidad.