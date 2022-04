Después de 30 años, un hombre volvió a pisar la cancha de fútbol de Gimnasia tras una sorpresa de su hijo. A través de sus redes sociales, Daniel González contó cómo reaccionó su padre al cumplir su sueño de regresar a La Plata y ver a su equipo.

El muchacho, que es el mayor de los hijos, redactó en su cuenta de Facebook: “Soy de zona Norte, Pilar, y le quiero dar una sorpresa a mi viejo que es nacido y criado en La Plata e hincha del Lobo, obvio”. En este sentido expresó que anhelaba ir a ver el partido junto a su padre.

Su pedido se cumplió y, haciéndole creer al padre que iban a recorrer el Bosque de La Plata, terminó adentrándolo en las tribunas del equipo luego de casi 30 años sin ser testigos de una victoria por 1 a 0 a Unión de Santa Fe, como ocurrió el pasado domingo 24.

Un joven llevó a su papá a ver a Gimnasia después de 30 años Foto: 0221.com.ar

“Bueno gente del Lobo, les cuento: pude llevar al viejo a ver a su Lobo querido. No le dije nada hasta que llegamos al Bosque, cuando estábamos ahí le dije ‘en realidad vinimos a ver a Gimnasia’ y me dice ‘¿me estás cargando?’, le digo ‘¡No, dale que ya empezó, escuchá a la gente!’, se emocionó, me abrazo y no lo podía creer, hacía más de 30 año que no iba”, recordó Daniel.

Volvió a la cancha después de 30 años gracias a una sorpresa de su hijo. Foto: Facebook

Con fotos junto a su padre y la cancha de fondo, el joven finalizó el relato: “En la tribuna empezó a lagrimear, yo me cagué de calor con la manga larga y la remera de Bob Marley, pero valió cada segundo. Muy linda la cancha y la hinchada hacía que se te ponga la piel de gallina”.