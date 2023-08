El dolor de una platense a la que se le inundó la casa y perdió lo poco que tenía: “Me siento impotente”

La lluvia no da tregua y la alerta naranja sigue vigente en La Plata. Esto no da tranquilidad a los vecinos que ven como el agua destruye sus casas y los deja sin nada. En las últimas 12 horas cayeron más de 100 milímetros, lo que provocó el anegamiento de calles, el desborde de arroyos y casas inundadas, el desolador panorama en la ciudad de las diagonales.

“Cuando alcancé a reaccionar, ya tenía toda el agua adentro”, contó muy angustiada una vecina a TN, y aseguró que perdió todo por culpa del agua que ingresó en su hogar.

El duro testimonio de una platense que perdió todo por el temporal

Entre lágrimas la vecina alcanzó a decir: “Se me arruinó todo lo poco que tengo”. Y lo lamentable es que la mujer sabía que esto podía pasar, y por eso, previo a este temporal, fue a pedir ayuda a las oficinas de Desarrollo Social en La Plata, pero “nunca me dieron bolilla”.

La mujer cuenta que está sin trabajo y ahora la situación es aún más desesperante ya que el agua ingresó a su casa y le rompió la heladera, elemento que usaba para sus changas: venta de bebidas. Detalló que vive con sus hijos y nietos, y que no llegó a levantar nada porque “cuando alcancé a reaccionar, ya tenía toda el agua adentro”.

En medio de esta dramática situación, y con el temporal que no afloja, María Alicia no pudo aguantar el llanto e impotencia que siente, por algo muy simple, pero que hoy está muy lejos de su alcance: “Me siento mal por no poder darle una mejor vida a mi hija”.

Dónde están los centros de asistencia para evacuados en La Plata

A primera hora de la mañana, la Municipalidad de La Plata abrieron los centros de asistencia preventivamente, pero por la intensidad de la tormenta, pasado el mediodía comenzaron a llegar los primeros evacuados, según detalla 0221. Es por esto que Garro señaló que los más afectados son los “vecinos de zona oeste, y detalló donde están ubicados estos centros de ayuda:

Centro Fomento de Los Hornos 137 entre 61 y 62.

Club Circunvalación de 7, entre 77 y 78.

En Melchor Romero el de calle 517 entre 171 y 172.

El destrozo del temporal en La Plata en videos