Se conoció que tenía Javier Faroni en sus cajas de seguridad tras los allanamientos

La Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Javier Faroni, empresario vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la investigación por irregularidades. En las últimas horas, se conoció que tenía el productor teatral dentro de sus cajas de seguridad.

Por orden del juez Luis Armella, los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) ingresaron a la vivienda en el country de Nordelta. Inmediatamente, se dirigieron a cajas de seguridad con las claves que habían sido brindadas por el mismo Faroni.

Chiqui Tapia (AFA)

El empresario es investigado por el desvío de millones de dólares en el exterior. El también exdiputado bonaerense dirige TourProdEnter, empresa que representa comercialmente a la Selección Argentina en el exterior.

Que tenía Javier Faroni en sus cajas de seguridad

Dentro de los elementos incautados, según fuentes que hablaron con TN, se encontró un chip de celular, joyas, relojes, dólares, billeteras vacías de cuero. Además, documentos con las cuatro firmas de Bariloche monotributistas que recibieron más de 42 millones de dólares.

Foto: Twitter Javier Faroni

Bajo esta firma, habría desviado al menos 42 millones de dólares a un grupo de compañías presuntamente falsas. La entidad había sido inscripta por esposa de Faroni en Miami. Según el citado medio, los documentos exponen que AFA transfirió más de 1.200.000 de dólares a la empresa por un motivo desconocido.

Faroni transfirió más de cinco millones de los ingresos de lAFA a una firma llamada Sports Next Gen Ltd, que forma parte del grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024, según registros bancarios confidenciales de Estados Unidos a los cuales accedió La Nación.