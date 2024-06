Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy vuelve al ruedo contra San Martín de Tucumán

Con un par de refuerzos en el bolso y uno con chances de debutar, este domingo el “Lobo” jujeño quiere dar vuelta la página de su floja primera rueda de la Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La cita en el estadio “23 de Agosto” que tendrá como show el clásico entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán iniciará a las 16:00, y corresponde a la jornada número 20 del torneo.

La que terminó fue una semana de novedades en el mundo albiceleste, tanto en materia de incorporaciones como en salidas. Respecto a las nuevas caras para el plantel del entrenador Matías Módolo, las confirmadas hasta ahora son Iván Zafarana y Nicolás Dematei, siendo este último el que tendría chances incluso de ser titular.

El recientemente incorporado Nicolás Dematei podría dar la sorpresa y salir al campo de juego como titular en el equipo jujeño. Foto: Prensa GyEJ

Los que estarían a punto de cerrarse son Nahuel Curcio, delantero surgido en Colón de Santa Fe y de presente en Juventud Antoniana; y el retorno de Francisco “Panchito” Maidana, quien no tuvo un paso positivo en Independiente Rivadavia de Mendoza y tendría su destino casi sellado en la institución del barrio Luján.

LUIS MIGUEL: ¿LA MEDIA VUELTA?

Pero no son todas buenas noticias para el “Lobo” jujeño. A pesar de sus propias declaraciones diez días atrás, la salida de Luis Miguel Rodríguez parece inminente y en el club no están muy contentos con toda la situación, al punto tal que no fue parte de la lista de concentrados para el partido de este domingo.

Traer al “Pulga” fue una inversión muy grande y ante los ojos dirigenciales, el coqueteo del delantero con Atlético Tucumán fue la gota que colmó el vaso.

Entendiendo que el nacido en Simoca no está comprometido con el club jujeño, la idea de la Comisión Directiva encabezada por Walter Morales es que en las próximas horas se cancele el vínculo, dándole un cierre a la corta y amarga historia de Rodríguez en Gimnasia de Jujuy.

EL “VIKINGO”, ¿LLEGA Y DEBUTA?

Ante la cantidad de bajas y poco recambio en el plantel, Matías Módolo debió haber tenido ciertas dificultades para preparar el partido frente a San Martín de Tucumán. Los obligados a ver el encuentro desde afuera por expulsión son Diego López y Juan Pablo Córdoba, mientras que Mauro Osores también quedó descartado por haber acumulado su quinta tarjeta amarilla.

Sin el “Pulga” Rodríguez entre los concentrados, Matías Módolo (foto) buscó durante la semana lo mejor para poner en cancha este domingo. Foto: Prensa GyEJ

Con este panorama negativo, el técnico albiceleste piensa en apurar el debut de Nicolás Dematei en la defensa, y sabiendo que Iván Zafarana no podrá jugar debido a una cláusula en su contrato que le impide enfrentar a su exequipo, todo pareciera encaminarse hacia el debut del “Vikingo”.

Respecto al resto del once titular, hay más dudas que certezas en los nombres que saldrán a la cancha este domingo. Lo único que se puede confirmar es que la plantilla final de jugadores se conocerá como usualmente hace este cuerpo técnico: minutos antes de iniciar el partido.

EL “SANTO” DOMINA LEVEMENTE EL HISTORIAL

Apenas un partido de ventaja tiene San Martín de Tucumán en el historial de este clásico del norte argentino. El “Santo” tucumano, de 22 partidos jugados, suma ocho triunfos, mientras que Gimnasia de Jujuy se anota con siete victorias y misma cantidad de empates.

En febrero de este año se enfrentaron por última vez y fue entonces cuando el elenco de la Ciudadela rompió la paridad en encuentros. Fue 1 a 0 en el “Jardín de la República”.