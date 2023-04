“No nos asustan las amenazas”, dijo el gobernador Morales en Bariloche

Al hablar este miércoles ante un foro empresarial reunido en Bariloche, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial Gerardo Morales prometió “ordenar la economía” y “bajar el costo laboral y la presión fiscal” en caso de ganar las elecciones y acceder a encabezar el Poder Ejecutivo Nacional, pero también advirtió que habrá que “tomar medidas duras” que se deberá “implementar en lo inmediato”.

En el mismo marco el mandatario provincial aseguró que “yo ordené Jujuy sin derramar una gota de sangre”, base desde la que afirmó que “no nos asustan las amenazas” y que “estamos dispuestos a realizar los cambios que se requiere” en el país.

“En el corto plazo la concepción es restablecer el orden: orden en la economía, en las cuentas públicas, hay que ordenar de inmediato, tenemos programa monetario, financiero. Hay allí un camino, y allí están las medidas más impactantes que hay que tomar”, dijo el gobernador jujeño y precandidato presidencial de la UCR ante los empresarios reunidos en el hotel Llao Llao, en Río Negro.

ORDEN Y PAZ, SIN DERRAMAR SANGRE

“El año que viene -aseguró- va a ser complejo, pero no tenemos miedo frente a esta amenaza de que si no gobierna el Frente de Todos van a tomar las calles y las van a regar de sangre. No nos asustan las amenazas”, dijo con firmeza.

“Estamos dispuestos a realizar los cambios que se requiere”, siguió diciendo Morales. “Sabemos que en términos macro vamos a tener que tomar medidas duras, que vamos a implementar en lo inmediato”, adelantó.

En respaldo de sus conceptos, le describió a su auditorio que “yo ordené Jujuy sin derramar una gota de sangre, no hay cortes de ruta, terminé con el Estado paralelo, la corrupción está presa. Y lo hicimos con la ley y la Constitución”, explicó.

Morales expuso sus ideas este miércoles en Bariloche, en su calidad de precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, componente vertebral de Juntos por el Cambio. Foto: Vía Jujuy

Luego planteó una segunda etapa del plan económico a mediano y largo plazo, y en este plano habló de “medidas que tienen que ver con un programa productivista de desarrollo”.

“En las crisis del 85, 98, de mediados del 90, en la del 2001, en la de 2008, en la de 2016 han tenido programas macroeconómicos, pero no han ido acompañados de programas productivistas que pongan en marcha la economía”, argumentó el candidato radical.

Afirmó también que “a diferencia de 2015, al programa económico lo tenemos casi listo. La semana que viene tenemos un encuentro con nuestros economistas, tenemos una línea similar y queremos llegar lo más ajustados posible”.

“Somos conscientes de la situación que atraviesa el país y de los cambios y transformaciones que debemos poner en marcha”, expresó luego, lo que generó aplausos entre los empresarios que asisten al encuentro.

OBJETIVO: “RECUPERAR LA CLASE MEDIA”

En el terreno político, Morales dijo que “la única fuerza política en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio, no hay otra alternativa”, sentenció.

Sobre las tensiones hacia el interior de la coalición opositora, reconoció que “hay situaciones que se van a resolver, van a transcurrir las PASO y vamos a estar más unidos que nunca”, vislumbró.

En otro tramo de su exposición, al dar más detalles de su propuesta económica para el país, el Gobernador indicó que será necesario “ocuparse de las pymes, bajar el costo laboral, la presión fiscal, lo que estoy haciendo en Jujuy, lo que está en marcha en Jujuy”, exhibió.

“Ordené Jujuy sin derramar una gota de sangre”, enfatizó Morales ante el Foro Llao Llao 2023. Foto: Vía Jujuy

“En ese eje de mediano y largo plazo hay cuestiones conceptuales que también debemos rediscutir: el concepto es recuperar la gran clase media argentina, lo que pone en debate el fracaso de los planes sociales, que no han resuelto el problema de la pobreza”, insistió Morales.

“Lo único que resuelve el problema de la pobreza es el trabajo, y para que haya trabajo tiene que haber producción”, explicó como tantas veces lo ha venido haciendo en los últimos tiempos.

El precandidato radical también dijo que propondrá un cambio en la matriz productiva: “No sólo va a ser la matriz del campo, donde el año que viene vamos a tener una cosecha mejor”, sino que “va a ser también Vaca Muerta, con más crudo, con más gas”.

De igual manera hizo hincapié en los “minerales críticos” y al respecto sostuvo que “desde Salta, Jujuy y Catamarca en 2025 es posible que estemos exportando entre diez mil a trece mil millones de dólares” en carbonato de litio; luego va a venir el cobre, el hidrógeno verde. Hay un mundo que está demandando lo que Argentina tiene y hacia allí tenemos que ir”, alentó.

Por último, Morales dijo que es “primordial abordar una importante reforma educativa” porque “el bachiller y el comercial no alcanzan; tenemos que darnos ese debate. Rediscutir el modelo educativo para la producción y el trabajo, como lo están haciendo Alemania y Francia, es algo que debemos debatir”, subrayó.