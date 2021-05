Ante una concurrencia que lo llevó a reencontrarse con sus recuerdos de joven estudiante voluntario que hizo su paso por Abra Pampa y dejó allí su impronta, el doctor Omar Gutiérrez encabezó en esa ciudad puneña la presentación de la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente Cambia Jujuy, ocasión en la que enumerando logros de la gestión gubernamental aseguró que “no es discurso de campaña: estamos hablando de la realidad de la provincia, una provincia que pasó de ser un lugar convulsionado, donde se enfrentaban jujeños contra jujeños, a lo que tenemos hoy, una Jujuy que se pone de pie y piensa qué vamos a hacer a futuro”.

Evocando su época de estudiante de la carrera de Medicina, Gutiérrez mencionó que estuvo una temporada haciendo tareas de voluntariado en Abra Pampa, tiempo del que atesora una anécdota en particular, recordando -relató- la vez que “una mujer abrapampeña, compartiendo una sopa”, le decía que “en la Puna la gente no es pobre, sino olvidada”.

En su visita a Abra Pampa acompañaron a Omar Gutiérrez los candidatos a diputados Alberto Bernis Alejandra Elías y Adriano Morone. Durante el acto presentaron a Lázaro Suárez y Manuel Valerio, candidatos a concejales de las dos listas del Frente Cambia Jujuy en esa ciudad. (Archivo Vía Jujuy)

Frente a esto, el médico epidemiólogo que coordina el COE provincial se mostró confiado en que para las próximas elecciones “la gente nos va a acompañar porque la propuesta que tenemos es sólida”, citando como ejemplo el Parque Solar Cauchari, “que ya está produciendo energía limpia y genera rentas que el Gobierno de la Provincia pone en la educación porque apuesta a construir escuelas”.

TRABAJO GENUINO VERSUS ASISTENCIALISMO

“Estamos con un proyecto de provincia -señaló entonces- que quiere generar trabajo genuino para acabar con la cadena del asistencialismo”, llevando a que “nos tenemos que reconocer a nosotros mismos como personas dignas porque trabajamos, porque producimos, porque vamos para adelante”, alentó.

En eso no dudó en dar testimonio de su propia experiencia, al manifestarse “un agradecido porque tengo la oportunidad de sumarme a esto, y lo hago con compromiso, como lo hice toda mi vida: me comprometí conmigo mismo a salir adelante en la situación que me tocó en la vida, y a seguir”.

“Ahora me convoca la participación en la política, ser parte de ese cambio que necesitamos, y aquí estoy”, agregó.

Por su parte el diputado provincial Alberto Bernis -también postulado para renovar su mandato-planteó que en los próximos comicios el electorado jujeño se encontrará con propuestas que representan dos modelos diferentes de provincia, uno “el gobierno populista que entrega mercadería a cambio del voto, o el nuestro, que cimentado en la paz social y en la educación, trabaja para que la provincia se desarrolle y la gente se pueda insertar en el mercado laboral”, comparó.

El Frente Cambia Jujuy es una de las diez alianzas que registraron su inscripción para competir en las elecciones del 27 de junio próximo.

Las diferentes propuestas electorales comenzaron esta semana a presentar a sus principales candidatos para estos comicios de medio tiempo en los que se renovará la mitad de las bancas en la Legislatura provincial, lo mismo que en los Concejos Deliberantes y Comisiones Municipales.