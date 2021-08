A través de las redes sociales se dio a conocer una lista de deseos por cumplir que escribió un niño de 12 años de Jujuy para cumplir en la Ciudad de Buenos Aires. El pequeño llamó la atención de todos tras realizar “pedidos” muy originales y característicos de muchas personas que aun no conocen la gran ciudad de Argentina.

//Mirá también: Proyecto jujeño ganó el Premio Latinoamérica Verde, en energía limpia

La noticia la dio a conocer su hermano mayor, quien ya vive en CABA y tras enterarse de los originales deseos del pequeño, lo compartió en su cuenta de Twitter: “Santino viene a Buenos Aires y se armó una lista con sus objetivos a cumplir jajajajajajajaja”, escribió Nahuel Milisenda (29) en su cuenta de twitter.

Junto al texto, el joven de 29 años compartió la foto de una hoja A4 donde se alcanza a leer la lista que realizó Santino. “Ir al Cabildo, conocer a San Martín en la Catedral, conocer la Casa Rosada, ver el cambio de guardia de los granaderos, conocer el Ateneo, los shoppings, las jugueterías, ir a un museo de Ciencias Naturales...”, fueron algunos de los planes que tenía pensado el niño.

Lista de deseos de Santino Foto: Twitter

Además, también pidió ir a los supermercados que no se encuentran en su provincia, que “no lo asalten” mientras recorre las calles porteñas, e incluso, uno de los deseos más originales fue: “Pedir algo por Mercado Libre”. Este último pedido, se debe a que a la provincia norteña, los envíos se realizan con normalidad pero demoran por lo menos cinco días en llegar, mientras que en la CABA, los pedidos llegan en el día (en algunos casos).

El posteo que realizó el hermano mayor de Santino generó gran repercusión en las redes sociales y se convirtió en viral en cuestión de minutos.

La carta que Santino le mandó a Mauricio Macri pidiendo que cierren los zoológicos

//Mirá también: Eco Parque de los Diques: abrieron inscripción para audiencia pública

Por su parte, esta no es la primera vez que el niño de 12 años es noticia nacional, dado que hace a penas unos años atrás, el niño le escribió una carta al quien entonces era el Presidente, Mauricio Macri, para pedirle que cierren los zoológicos del país. “Liberen a los animales”, se titulaba el texto y pedía que esos lugares dejaran de existir.

Carta que le escribió Santino a Mauricio Macri Foto: Twitter

En el texto, que escribió el menor, que en ese mometno tenía tan solo ocho años, se alcanzó a leer: “Pongan a los animales donde deben estar: en su hábitat natural. Y no voy a estar callado. Soy un argentino que no se va a quedar callado. Los animales me importan y no voy a dejarlos sin estar en su hábitat natural. Le voy a hacer una pregunta: ¿le importan los animales? Demuéstrenlo haciendo esto”, decía.

No obstante, lejos de quedar todo en la nada, se conoció que a penas unos meses después, el equipo del mandatario se contactó con el jujeño: “Querido Santino, mi nombre es Nicolás y te escribo para decirte que tu mensaje llegó al Presidente. Él nos pidió que te agradeciéramos por la carta que le escribiste y por compartir con nosotros tus ideas para cuidar a los animales. Los protagonistas en esta nueva etapa en Argentina son todos los que, como vos, deciden participar y aportar sus ideas para que podamos vivir mejor”.